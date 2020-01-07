Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - Снег, метель и гололёд пообещали синоптики в Казахстане в ближайшие три дня, передает Kazakhstan Today.

Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 7-9 января 2020 года. Согласно сообщению, на южные области Казахстана сместился циклон, который будет вызывать осадки, преимущественно мокрый снег, туман, гололёд, и небольшое понижение температуры воздуха.

Остальная территория республики будет находиться в зоне влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Европейской части России. Фронты здесь вызовут местами снег, метель, западный порывистый ветер и тоже понижение температуры воздуха.

Несмотря на похолодание, температура воздуха ожидается выше климатической нормы, лишь на юге и востоке температура предполагается в пределах средних многолетних значений.

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