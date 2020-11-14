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Сотрудник посольства прибыл в Казахстан с COVID-19

13.11.2020 6265
Сотрудник посольства прибыл в Казахстан с COVID-19
Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - Коронавирусную инфекцию обнаружили у сотрудника посольства, который накануне прибыл в Казахстан международным авиарейсом, передает Kazakhstan Today.
 

Сотрудник посольства Российской Федерации после прибытия международным авиарейсом в город Нур-Султан сдал анализ методом ПЦР на COVID-19. По результатам лабораторных исследований у гражданина России выявлена коронавирусная инфекция. В настоящее время он находится на 14-дневном карантине в столице", - сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

 
Напомним, в Нур-Султане за сутки выявлен 51 случай заболевания коронавирусом.
 

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