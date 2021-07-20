Сотрудники аэропорта Алматы подделывали и продавали ПЦР-тесты

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АЛМАТЫ. 19 ИЮЛЯ - За реализацию поддельных ПЦР-тестов задержаны двое сотрудников аэропорта Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

29-летняя гражданка Ж. и 28-летний гражданин И. задержаны сотрудниками управления по борьбе с экстремизмом, управления криминальной полиции ДП города Алматы совместно с ДКНБ по городу Алматы в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на территории Международного аэропорта города", - сообщает Polisia.kz .

Как стало известно, задержанные реализовывали отрицательные ПЦР-тесты для выезжающих за рубеж, всего было продано около 15-20 справок.

ПЦР-тесты изготовлялись ими самостоятельно через приложение на мобильном телефоне. Сотрудники проводили корректировку анкетных данных клиента и дату изготовления справки, в дальнейшем, привлеченные к незаконной деятельности представители авиакомпаний, пропускали пассажиров на борт самолетов, а полученные денежные средства делили между собой и представителями авиакомпаний.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, устанавливается причастность задержанных к аналогичным фактам изготовления отрицательных ПЦР-тестов. Назначены соответствующие экспертизы. "Продавцы", в порядке статьи 128 УПК РК, водворены в изолятор временного содержания", - пояснили в ведомстве.





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