Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов на Курбан айт

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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут на большую территорию Казахстана дожди с грозами и градом. На севере РК ожидаются сильные дожди, а также усиление ветра, на юго-западе, юге страны - с пыльной бурей, сообщает Казгидромет.





Лишь на юге страны ожидается погода без осадков. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе РК - туманы.





В Мангистауской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, в области Улытау, на западе, востоке, юге Карагандинской области, на западе, севере, юге, в центре Акмолинской области, на северо-западе, востоке Атырауской области, на северо-западе, юго-востоке Костанайской области, на северо-западе, юго-востоке, в центре Павлодарской области, в центре Туркестанской, Алматинской областей, на юге Северо-Казахстанской области, на северо-западе, востоке, юго-западе, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.





В Кызылординской области, на севере, западе, юге, в предгорных районах Туркестанской области, на западе, востоке, в горных районах Жамбылской области, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской области, на юге, севере, западе Атырауской области, на западе, севере Алматинской области, на западе Мангистауской области, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





В Астане: дождь, гроза, +23-25 °C.





В Алматы: переменная облачность, без осадков, +31-33 °C.





В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +37-39 °C.