Строящийся ЖК сносят в Алматы  

По его словам, в социальных сетях имеется значительный объем познавательного и развивающего контента

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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ответил на предложение депутатов сената парламента о введении ограничений для пользователей сети TikTok в стране.





Платформа TikTok имеет рейтинг 12+, что позволяет родителям предотвращать загрузку приложения детьми до 13 лет с помощью инструментов родительского контроля. В отношении подростков, достигших возраста 13 лет, платформа также предлагает собственные инструменты родительского контроля. С помощью семейных настроек родитель может связать свой аккаунт c аккаунтом подростка для контроля настроек. Правительство в свою очередь сосредоточено на минимизации негативного влияния социальных сетей на формирование мировоззрения, духовного и нравственного воспитания казахстанских детей. Однако имеется понимание, что проблемы с воспитанием современной молодежи не заключаются лишь во вредном воздействии социальных сетей. Социальные сети имеют важную социальную функцию коммуницирования между пользователями, обществом и государством", - заявил Олжас Бектенов в своем ответе на депзапрос.





По его словам, в социальных сетях имеется значительный объем познавательного и развивающего контента.





В частности, Министерствами просвещения, культуры и информации в партнерстве с администрацией TikTok реализуется ряд успешных образовательных проектов. В целом онлайн-платформы соблюдают требования законов", - подчеркнул премьер-министр.





Кроме того, отметил глава правительства, онлайн-платформы руководствуются правилами по обеспечению защиты информационной безопасности, которые совершенствуются для снижения, минимизации и смягчения потенциальных рисков и предотвращения угроз.





В целях защиты пользователей младшего возраста от вредоносного контента платформой разработана форма регистрации, где требуется указать полную дату рождения, так как TikTok не предназначен для пользователей младше 13 лет", - сообщил Олжас Бектенов.





Также, подчеркнул он, команды модераторов отсматривают локальный спорный контент и удаляют его, если он несет угрозу для пользователей.





Платформа постоянно тренирует указанную команду модераторов. Согласно официальной позиции TikTok, безопасность местного сообщества является абсолютным приоритетом данной платформы. TikTok стал первой крупной платформой, которая публично раскрывает количество аккаунтов, удаленных по причине того, что их владельцы не достигли возраста 13 лет. С января по август 2024 года в Казахстане удалено 1239635 аккаунтов, принадлежащих пользователям младше 13 лет, а за весь прошлый год их число составило 1842467 аккаунтов", - добавил премьер-министр.





Напомним, в начале октября сенатор Геннадий Шиповских в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова предложил ввести ограничения для пользователей сети TikTok в Казахстане





Он отметил, что некоторый контент в TikTok может негативно влиять на поведение детей и привести к ложным идеалам и зависимости. В связи с этим Кыргызстан запретил эту платформу и предпринял шаги по защите психики детей.





Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?"





55% участников опроса ответили: "Усилить контроль и жесткий мониторинг социальных сетей, интернет-ресурсов, мобильных приложений для смартфонов и игр"; 30% выбрали ответ: "Необходимо составить и распространить инструкцию для родителей по цифровой грамотности и как уберечь детей от воздействия негативного контента в интернете"; 12% - "Ничего не делать, дети сами разберутся" и 3% - "Мне все равно".