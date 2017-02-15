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Суд постановил прекратить в Казахстане распространение продукции иностранных СМИ, склоняющих детей к суициду14.02.2017
Общество  15:05

Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Наурызбайском районном суде города Алматы рассмотрено гражданское дело по заявлению прокурора Наурызбайского района Алматы о запрете на всей территории Республики Казахстан распространения продукции иностранного средства массовой информации, пропагандирующего на интернет-ресурсах суицид среди детей и подростков, сообщила пресс-служба суда.

По данным прокуроров, на территории Республики Казахстан действовали интернет-ресурсы, склоняющие детей к суициду. В частности, в социальной сети "Вконтакте" была размещена группа "Синий кит/хочу в игру/тихий дом/море китов/я в игре", передает Kazakhstan Today.

"В вышеуказанных группах склоняли детей к совершению суицида и предлагали различные способы для достижения этой цели, в том числе, путем проведения аркадных игр. Решением суда удовлетворено заявление прокурора Наурызбайского района Алматы о прекращении деятельности на территории Республики Казахстан распространения продукции иностранных средств массовой информации, склоняющих детей к суициду",- говорится в сообщении.


Отмечается, что решение не вступило в законную силу.
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