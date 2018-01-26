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Тело погибшего в Кабуле казахстанца доставят на родину на средства МИД РК26.01.2018
  • Фото: http://elorda.info
Общество  09:01

Астана. 26 января. Kazakhstan Today - Вопрос доставки тела погибшего при теракте соотечественника решен усилиями казахстанских дипломатов в Кабуле, сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков, передает Kazakhstan Today.

"Его тело будет доставлено в Казахстан в самые ближайшие дни за счет средств Министерства иностранных дел РК", - отметил представитель МИД РК.

Между тем, как пишет портал elorda.info, родственники погибшего столкнулись в Казахстане с аферистами. Человек по имени Адылжан Исмаилходжиев позвонил им и предложил помощь в доставке тела за 500 тыс. тенге.

"Я являюсь супругой брата погибшего Ерлана Жампеисова. По поводу денег случилось так, что мы обратились на телеканал "Евразия", сделали короткий репортаж. Были опубликованы контакты родных и близких, если кто-то может чем-то помочь, что могут обращаться к родным и близким. Начались звонки. Соболезнования выражали, звонили. Кто-то помощь предлагал. И воспользовались этими контактами мошенники. То есть они предложили помощь в перевозке тела. Они обратились именно к отцу. Воспользовались такой ситуацией", - рассказала сноха Жампеисовых.

"Они сказали, что у них самолет, он летит, дали номер борта, какое-то название самолета... Он написал расписку... Указал удостоверение личности, взял 500 тыс. тенге. И пропал. Но отец не сказал нам ничего. А когда уже он сказал нам об этом, мы начали пробивать информацию и узнали, что вообще такого самолета нет, и пилота такого нет", - продолжила родственница.

По данным портала, заявления в полицию родственники не писали. Деньги были отданы в Астане.

Мошенники сообщили также, что связывались с МИДом Казахстана и представители внешнеполитического ведомства якобы дали добро на оказание их услуг в доставке тела погибшего. Затем, получив требуемую сумму, они отключили телефон.

Как сообщалось ранее, в результате атаки боевиков на гостиницу Intercontinental в Кабуле погиб гражданин Казахстана, 1978 года рождения. В МИД РК уточнили, что он находился в Афганистане с октября - ноября 2017 года с деловой целью. Погибший мужчина занимался бизнесом и прибыл в эту страну по приглашению одной из афганских компаний, работающих в сфере телекоммуникаций.
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