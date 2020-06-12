Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Теплая погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в четверг, передает Kazakhstan Today.

Большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона - сохраняется теплая погода без осадков. Местами с прохождением фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами, ожидается усиление ветра, на юге - с пыльной бурей", - сообщает "Казгидромет".

В Кызылординской, Павлодарской областях, днем в Жамбылской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами сегодня ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области - с пыльной бурей.

Кроме того, в Кызылординской, Жамбылской областях, на большей части Туркестанской, Карагандинской областей, местами в Павлодарской, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской областях, на юге Атырауской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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