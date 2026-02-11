Трехэтажный дом сносят в предгорье Алматы

Гражданам возвращено более 500 млн тенге, которые были своевременно заморожены на счетах посредников

Алматы. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане подведены промежуточные итоги работы Антифрод-центра, созданного для оперативного противодействия интернет-мошенничеству. Внедрение единой технологической платформы позволило не только автоматизировать мониторинг подозрительных транзакций, но и выстроить эффективный механизм возврата похищенных средств. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказали представители Антифрод-центра Национальной платежной корпорации.





Статистика и показатели эффективности





Согласно отчетным данным, с момента запуска системы достигнуты следующие показатели:





● Пресечение хищений: в масштабах республики удалось своевременно заблокировать подозрительные операции на общую сумму свыше 2,8 млрд тенге.





● Масштаб мониторинга: системой зафиксировано и обработано более 80 тысяч инцидентов, имеющих признаки фрод-активности.





● Возврат активов: благодаря упрощенному регламенту гражданам возвращено более 500 млн тенге, которые были своевременно заморожены на счетах посредников (дропов).





Специалисты отмечают, что основная доля правонарушений (свыше 80%) по-прежнему приходится на пять классических схем: звонки от имени сотрудников служб безопасности, лжеинвестиции и мошенничество на торговых онлайн-площадках.





Алгоритм действий для граждан





Для обеспечения максимальной вероятности возврата средств в случае совершения мошеннического перевода разработан следующий регламент:





1. Блокировка в режиме реального времени. Пострадавшему необходимо в кратчайшие сроки (желательно в течение первых 15-30 минут) связаться с банком-отправителем. Требуется официально заявить о мошенничестве для внесения данных о счете получателя в базу Антифрод-центра. Это инициирует автоматическую блокировку аналогичных переводов во всех банках второго уровня.





2. Регистрация уголовного правонарушения. Следующим шагом является подача заявления в органы внутренних дел (через портал eOtinish или службу "102"). Получение номера КУСП является обязательным юридическим основанием для запуска процедуры возврата.





3. Претензионный порядок и сроки. На основании уведомления от следственных органов, согласованного с прокуратурой, банк осуществляет возврат заблокированных средств. Новые правила сократили данный процесс до 15 рабочих дней. Важным аспектом является материальная ответственность банков: если финансовый институт допустил перевод на счет, уже числящийся в черных списках центра, обязанность по возмещению ущерба может быть возложена на банк.





Перспективы системы





В текущем году планируется расширение интеграции Антифрод-центра с базами данных операторов сотовой связи и систем идентификации IMEI-кодов. Это позволит блокировать не только банковские счета, но и цифровые устройства, используемые киберпреступниками для доступа к банковским приложениям.