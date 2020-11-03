Туман и гололед ожидаются в ближайшие дни на севере Казахстана

Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 3-5 ноября, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, в ближайшие трое суток территория Казахстана будет находиться под влиянием антициклона из районов восточной Европы. С его приходом погода без осадков ожидается преимущественно на востоке и юго-востоке.

В начале периода на севере страны пройдут осадки в виде дождя и снега. На севере и юге усилится ветер, в ночные и утренние часы местами ожидаются туман, гололед", - говорится в сообщении.

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