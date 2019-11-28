Умеренно морозная погода без осадков ожидается в Казахстане в ближайшие дни

Нур-Султан. 27 ноября. Kazakhstan Today - Умеренно морозная погода без осадков ожидается в Казахстане 28-30 ноября, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием антициклона, который будет располагаться над Казахстаном в предстоящие трое суток, ожидается умеренно морозная и преимущественно без осадков погода с температурой воздуха около и ниже средних многолетних значений на 1-4 градуса", - сообщает "Казгидромет".

По информации синоптиков, из опасных явлений в ночные и утренние часы по-прежнему туманы, ухудшающие видимость на дорогах до 100-500 метров, и гололёд.

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