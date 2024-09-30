Установлены серьезные коррупционные риски: в области Ұлытау проводят паспортизацию дорог

Власти Алматы обязали поставщиков услуг установить систему биометрической идентификации, а родителей - отправить фотографии детей, пригрозив в случае отказа лишением ваучеров, при этом никак не гарантируя сохранность личных данных

Фото: Depositphotos

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Алматы. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы массово жалуются в Министерство культуры и информации на незаконные действия властей Алматы, которые обязали поставщиков услуг по программе Damu Bala установить в помещениях Face ID контроль.





Обращаем внимание профильного министерства на вопиющие факты злоупотребления должностными полномочиями и в некоторых случаях - превышение должностных полномочий работниками управления культуры города Алматы", - говорится в письме, которое поставщики программы прислали в редакцию Kazakhstan Today.





В свою очередь в управлении культуры опровергли эту информацию, заявив, что управление не финансирует поставщиков Damu Bala и письма родителям не отправляло. Поставщиков финансируют районные акиматы города Алматы.





По словам поставщиков, от них в ультимативной форме потребовали до 26 сентября 2024 года обеспечить сбор персональных данных со всех родителей, чьи дети посещают бесплатные кружки в рамках государственной программы, и установить систему опознавания и контроля доступа в помещениях на основе биометрической идентификации.





Как поставщики, так и сообщество родителей не согласны с такими требованиями, поскольку считаем их незаконными и противоречащими требованиям ряда действующих законов Республики Казахстан", - пишут авторы письма.





Они подчеркивают, что для идентификации в системе будут использовать фотографии несовершеннолетних детей без согласия их родителей, опекунов и законных представителей.





Данные нормы прямо прописаны в Законе РК "О персональных данных и их защите". Со стороны родителей есть четкая позиция - с учетом имевших место и продолжающихся публичных скандалов, связанных с утечкой персональных данных граждан РК (в том числе и за границу), родители не намерены давать свое согласие на сбор, обработку и использование данных детей для внедрения их в систему идентификации. Однако сотрудники акимата не желают принимать данный аргумент и ставит условие - аннулировать ваучеры родителей, не согласных с данным нововведением. Подобный подход является не просто незаконным, он кощунственен по отношению к родителям, которые просто реализуют свое право, предоставленное ему самим государством. Это прямое посягательство на конституционные права гражданина РК, которая дает ему право за законную защиту своих прав и интересов любым законным путем", - пишут активисты.





Они подчеркивают, что в правилах государственной программы подушевого финансирования нет требования к поставщикам о наличии системы контроля доступа, работающей по принципу обработки персональных данных.





Более всего поставщики и родители обеспокоены вопросом безопасности и сохранности персональных данных, а также тем, кто будет нести ответственность в случае их утечки.





В новой публичной оферте говорится, что в случае утечки данных из-за хакерской атаки, вирусов, сбоя в работе сайта или технических неисправностей пользователь не должен иметь претензий к исполнителю. Таким образом, считают родители, акиматы сразу снимают с себя всю ответственность.





telegram/almatydamubala





За разглашение и незаконное распространение персональных данных действующим законодательством предусмотрены большие штрафы и наказание вплоть до привлечения к уголовной ответственности. В случае утечки данных из-за внешнего воздействия, системного сбоя или иных факторов (человеческий, технический), виноватым окажется поставщик, которого заставили установить оборудование и собирать данные против его воли. Мы считаем, что в ситуации, когда сами государственные структуры систематически допускают утечку персональных данных из-за отсутствия и недостаточности механизмов цифровой защиты, массовый переход на подобную систему недопустим и является преждевременным", - написали авторы письма.





Они настаивают, что акиматы не вправе предъявлять к поставщикам и родителям те требования, которые законодательно не закреплены в соответствующих нормативных актах.





Нововведение вызвало также огромное возмущение родителей. Сейчас они массово пишут обращения в Генпрокуратуру РК и Министерство культуры и информации с требованием отменить незаконное решение.





Где можно увидеть официальное сообщение о необходимости предоставления биометрических данных детей?";





С какой целью обязуете пройти Face ID? Есть какое-то основание в виде постановления, приказа от государства? И это при том, что Даму бала, как исполнитель не несет никакой ответственности за сохранность персональных данных, и в случае хакерских атак, взлома и утечки, якобы вы не несете никакой ответственности и претензий пострадавшее лицо не может предъявить?";





Добрый день, представители дамубала. Если против фэйс айди, то тогда получается мы не сможем посещать бесплатно кружки? Это ведь нарушает наши права как родителей и права детей!!! Куда можно обратиться? Такая программа классная и вот так взять и загадить все. Зачем государству фото детей в неизвестной системе, которая, уверена, принадлежит не нашему государству, а как обычно, иностранцам";





Добрый день. Я вообще против биометрии моих детей. Т.к. в соглашении сказано, что сам сайт никакой ответственности не несет за утечку данных! Если уже банковские сайты взламывают, что уж говорить о сайте, который виснет при малейшей перегрузке и выдает ошибку";





Придумайте что-то другое, более безопасное для наших детей! Если честно, Даму бала уже доходит до абсурда. Эти несчастные 20 000 на одного ребенка выделяются. Обойдемся тогда без вас. Но биометрию своих детей не собираюсь выставлять", - пишут родители в Telegram-чате Damu Bala. (Пунктуация и орфография сохранены.)





Родителей также возмутило, что теперь пропущенные занятия нельзя отработать в другой день, а за 3 пропущенных подряд занятия ребенка лишают ваучера. Они также отмечают, что, несмотря на освобождающиеся места в секциях и кружках, с января 2024 года по сегодняшний день в системе нет возможности поставить детей на очередь якобы из-за отсутствия необходимого финансирования.





Родители подчеркивают, что сроки действия ваучеров действительны до 18 лет, однако в связи с предлагаемым ограничением срока действия новой публичной оферты до 31.12.2024 для поставщиков услуг ваучеры могут быть аннулированы.





Резюмируя вышеизложенное, авторы письма просят профильное министерство:





отменить внедрение в помещениях поставщиков услуг, осуществляющих деятельность в рамках государственной программы подушевого финансирования;

указать ответственным работникам управления на недопустимость принуждения поставщиков к сбору персональных данных детей, родителей и получения их согласия угрожая исключением из программы и аннулированием действующих ваучеров;

открыть портал для постановки детей в очередь и выдачи новых ваучеров на освободившиеся места.





Сообщество поставщиков в Алматы и родители - получатели услуг в данном вопросе занимают очень четкую и активную позицию и намерены добиваться соблюдения своих прав государственными органами", - резюмируют авторы.





Напомним, в феврале в Алматы произошел резонансный скандал из-за так называемого списка девственниц. В КазНУ имени аль-Фараби в публичное пространство попала конфиденциальная интимная информация о студентках. После скандала несколько сотрудников вуза были уволены, еще часть были привлечены к административной ответственности. Также понесли наказание сотрудники медцентра, который обслуживает университет.





Также в начале года стало известно об утечке в Сеть персональных данных 2 млн казахстанцев. Все они являлись клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz.





Сенатор Евгений Больгерт заявил , что доступ к персональным данным казахстанцев имеют более 1,5 млн операторов.





По словам депутата, половина случаев мошенничества приходится на аферы, совершаемые через интернет, что составляет 15% от общего объема преступности. За последние 7 лет число случаев интернет-мошенничества выросло более чем в 10 раз. В прошлом году ущерб казахстанцев от данного вида преступления превысил 21 млрд тенге.





Примечание редакции: авторская орфография и стилистика в письме сохранены.