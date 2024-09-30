29.09.2024, 11:38 44396
Установлены серьезные коррупционные риски: в области Ұлытау проводят паспортизацию дорог
С момента образования области Ұлытау профильные отделы и управления акиматов не проводили паспортизацию дорог
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Семей. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По рекомендации Антикоррупционной службы в области Ұлытау проводят паспортизацию дорог, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Сатпаева" уже заключил договор в рамках государственных закупок по проведению инструментального обследования и паспортизации на 2024-2025 годы", - сообщили в агентстве.
Подчеркивается, что применение паспортизации позволит повысить качество выполняемых работ, правильного определения объемов, технического состояния и инженерных сетей.
Общая протяженность дорог области Ұлытау - 2711,7 километра, с момента образования области на ремонт дорог было потрачено 30 млрд тенге. В рамках проводимой работы установлены серьезные коррупционные риски. С момента образования области Ұлытау профильные отделы и управления акиматов не проводили паспортизацию дорог. Отсутствие паспортизации и учета данных состояния дорог увеличивает риск некачественного планирования и проведения ремонтных работ, а также способствует системным фактам утверждения завышенных смет по площади дорожного покрытия, подлежащего ремонту", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане все дороги получат паспорта.
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29.09.2024, 09:30 47556
В Казахстане отмечают День труда
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в последнее воскресенье сентября отмечают День труда, сообщает пресс-служба управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области.
В Казахстане отмечается День труда, установленный указом президента Республики в ноябре 2013 года, в целях возрождения традиций уважения к рабочим профессиям и осознания важности труда с раннего возраста", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что празднование Дня труда в Казахстане проходит на многих предприятиях и во многих трудовых коллективах страны.
Основная цель, которую преследует государство и профсоюзы, организуя праздничные и плановые мероприятия, посвященные Дню труда, - это повышение статуса и авторитета рабочих профессий, возрождение традиций рабочих династий в семьях, стимулирование производительности труда, привлечение к нему внимания молодежи, сплочение трудовых коллективов", - добавили в управлении.
Ранее президент Казахстана объявил 2025 год Годом рабочих профессий.
Необходимо, чтобы люди, добившиеся успеха честным, усердным трудом, всегда пользовались уважением и почетом. Это полностью согласуется с нашим принципом "Ответственный гражданин - Честный труд - Заслуженный успех". Ценности трудолюбия и профессионализма в нашем обществе должны быть всегда на первом месте. Именно благодаря специалистам своего дела формируется новое качество нашей нации. Поэтому мы продолжим принимать последовательные меры для повышения статуса человека труда", - заявил он.
28.09.2024, 12:47 98256
В Астане открыли памятник Мухтару Ауэзову
Фото: Акорда
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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 28 сентября в Астане состоялась торжественная церемония открытия памятника выдающемуся казахскому писателю, драматургу и ученому Мухтару Ауэзову, сообщает пресс-служба Акорды.
Памятник открыли государственный советник Ерлан Карин и родственник писателя Диар Конаев.
Ерлан Карин зачитал поздравительный адрес от имени президента Касым-Жомарта Токаева.
Мухтар Ауэзов - великий писатель, который занимает особое место в духовном бытии нашей нации. В своем творчестве он мастерски отразил мировосприятие и жизненный уклад нашего народа. Его непревзойденные произведения ярко демонстрируют богатство казахского языка и глубокие корни нашей самобытной цивилизации", - говорится в обращении главы государства.
Памятник, авторами которого являются скульпторы Айдос Буркитбаев и Тимур Ермухаметов, установлен на площади перед Казахским национальным музыкально-драматическим театром имени Калибека Куанышбаева в Астане.
27.09.2024, 17:24 150381
Почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха
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Алматы. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Больше половины, а именно 57%, опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха за последние два - три года, сообщает фонд Almaty Air Initiative.
Фонд Almaty Air Initiative представил результаты первого независимого исследования мнений жителей Алматы о качестве воздуха. Результаты показывают, что проблема загрязнения воздуха волнует большинство горожан. Больше половины горожан (57%) считают, что воздух стал хуже за последние 2-3 года. Четверо из десяти опрошенных назвали воздух в своем районе плохим или очень плохим", - проинформировали в фонде.
Подчеркивается, что загрязненный воздух серьезно влияет на здоровье горожан. Жители города жаловались на:
- головные боли и усталость (41%);
- проблемы с дыханием (35%);
- аллергию (34%).
Также опрос показал, что 66% респондентов считают загрязнение воздуха очень опасным для детей, в то время как 45% видят такую же угрозу для взрослых.
Кроме того, исследование выявило низкую осведомленность населения о способах проверки качества воздуха.
Трое из четырех алматинцев не знают, как проверить состояние воздуха в своем районе. Среди респондентов молодого возраста и старшего поколения этот показатель достигает около 80%. Это говорит о необходимости улучшения экологического образования и информирования населения. Согласно опросу, из тех горожан, кто знает те или иные способы проверки качества воздуха, - 40% ориентируются на собственные ощущения для оценки качества воздуха. На втором месте - социальные сети и форумы, а специальные мобильные приложения используют 23% опрошенных. Меньше людей получают информацию с веб-сайтов, датчиков качества воздуха, установленных дома, или от данных, предоставляемых властями города", - уточнили в фонде.
Отмечается, что жители Алматы по-разному оценивают эффективность мер, принимаемых для улучшения экологической ситуации в городе. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Более половины респондентов (55%) склонны не доверять официальным заявлениям государственных органов на эту тему. Качество воздуха становится важным фактором миграционных настроений среди алматинцев. По данным опроса, 17% респондентов серьезно рассматривают возможность переезда из города из-за плохого качества воздуха. Это означает, что почти каждый шестой житель Алматы задумывается о смене места жительства", - подчеркнули в фонде.
Отвечая на вопрос о мерах предосторожности, принимаемых в дни сильного загрязнения воздуха, 32% ответили, что не принимают никаких мер, тогда как 20% горожан пользуются очистителями воздуха и 18% пользуются масками. Каждый третий склонен ограничивать пребывание на воздухе в такие дни.
Среди идей для улучшения воздуха, предложенных респондентами, мы выделили топ-5 самых популярных решений: увеличение зеленых зон, развитие общественного транспорта - экологичные автобусы и трамваи, переход на газовые ТЭЦ, контроль за строительными работами и ограничение строительства высоток и снижение использования автомобилей.
Отвечая на вопрос по поводу мер по улучшению качества воздуха, 58% респондентов уверены, что снижение выбросов от автомобилей могло бы значительно улучшить качество воздуха в городе, а 56% поддерживает создание большего количества парков и зеленых зон. Горожане также поддерживают такие меры, как: перевод ТЭЦ на газ, развитие общественного транспорта, уменьшение выбросов от промышленных предприятий.
Исследование фонда Almaty Air Initiative показало, что загрязнение воздуха в Алматы вызывает серьезные проблемы со здоровьем у горожан, воспринимается алматинцами как очевидная угроза здоровью детей, приводит к недоверию к властям и способствует миграционным настроениям. Каждый шестой житель задумывается о переезде из-за плохой экологии, и эта цифра еще выше среди обеспеченных семей, предпринимателей и родителей детей до 18 лет, что способствует утечке мозгов и наносит существенный экономический ущерб стране. Недостаточная осведомленность населения о контроле качества воздуха подчеркивает необходимость срочных мер для улучшения экологической ситуации и повышения информированности", - добавили в фонде.
Стоит отметить, что повышенное загрязнение воздуха наряду с хаотичной высотная застройкой, пробками на дорогах являются проблемами, которые на протяжении многих лет беспокоят жителей Алматы.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
27.09.2024, 17:07 153486
Грубое нарушение наших прав: алматинцы возмущены введением Face ID в программе Damu Bala
Фото: Depositphotos
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Алматы. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы массово жалуются в Министерство культуры и информации на незаконные действия властей Алматы, которые обязали поставщиков услуг по программе Damu Bala установить в помещениях Face ID контроль.
Обращаем внимание профильного министерства на вопиющие факты злоупотребления должностными полномочиями и в некоторых случаях - превышение должностных полномочий работниками управления культуры города Алматы", - говорится в письме, которое поставщики программы прислали в редакцию Kazakhstan Today.
В свою очередь в управлении культуры опровергли эту информацию, заявив, что управление не финансирует поставщиков Damu Bala и письма родителям не отправляло. Поставщиков финансируют районные акиматы города Алматы.
По словам поставщиков, от них в ультимативной форме потребовали до 26 сентября 2024 года обеспечить сбор персональных данных со всех родителей, чьи дети посещают бесплатные кружки в рамках государственной программы, и установить систему опознавания и контроля доступа в помещениях на основе биометрической идентификации.
Как поставщики, так и сообщество родителей не согласны с такими требованиями, поскольку считаем их незаконными и противоречащими требованиям ряда действующих законов Республики Казахстан", - пишут авторы письма.
Они подчеркивают, что для идентификации в системе будут использовать фотографии несовершеннолетних детей без согласия их родителей, опекунов и законных представителей.
Данные нормы прямо прописаны в Законе РК "О персональных данных и их защите". Со стороны родителей есть четкая позиция - с учетом имевших место и продолжающихся публичных скандалов, связанных с утечкой персональных данных граждан РК (в том числе и за границу), родители не намерены давать свое согласие на сбор, обработку и использование данных детей для внедрения их в систему идентификации. Однако сотрудники акимата не желают принимать данный аргумент и ставит условие - аннулировать ваучеры родителей, не согласных с данным нововведением. Подобный подход является не просто незаконным, он кощунственен по отношению к родителям, которые просто реализуют свое право, предоставленное ему самим государством. Это прямое посягательство на конституционные права гражданина РК, которая дает ему право за законную защиту своих прав и интересов любым законным путем", - пишут активисты.
Они подчеркивают, что в правилах государственной программы подушевого финансирования нет требования к поставщикам о наличии системы контроля доступа, работающей по принципу обработки персональных данных.
Более всего поставщики и родители обеспокоены вопросом безопасности и сохранности персональных данных, а также тем, кто будет нести ответственность в случае их утечки.
В новой публичной оферте говорится, что в случае утечки данных из-за хакерской атаки, вирусов, сбоя в работе сайта или технических неисправностей пользователь не должен иметь претензий к исполнителю. Таким образом, считают родители, акиматы сразу снимают с себя всю ответственность.
За разглашение и незаконное распространение персональных данных действующим законодательством предусмотрены большие штрафы и наказание вплоть до привлечения к уголовной ответственности. В случае утечки данных из-за внешнего воздействия, системного сбоя или иных факторов (человеческий, технический), виноватым окажется поставщик, которого заставили установить оборудование и собирать данные против его воли. Мы считаем, что в ситуации, когда сами государственные структуры систематически допускают утечку персональных данных из-за отсутствия и недостаточности механизмов цифровой защиты, массовый переход на подобную систему недопустим и является преждевременным", - написали авторы письма.
Они настаивают, что акиматы не вправе предъявлять к поставщикам и родителям те требования, которые законодательно не закреплены в соответствующих нормативных актах.
Нововведение вызвало также огромное возмущение родителей. Сейчас они массово пишут обращения в Генпрокуратуру РК и Министерство культуры и информации с требованием отменить незаконное решение.
Где можно увидеть официальное сообщение о необходимости предоставления биометрических данных детей?";
С какой целью обязуете пройти Face ID? Есть какое-то основание в виде постановления, приказа от государства? И это при том, что Даму бала, как исполнитель не несет никакой ответственности за сохранность персональных данных, и в случае хакерских атак, взлома и утечки, якобы вы не несете никакой ответственности и претензий пострадавшее лицо не может предъявить?";
Добрый день, представители дамубала. Если против фэйс айди, то тогда получается мы не сможем посещать бесплатно кружки? Это ведь нарушает наши права как родителей и права детей!!! Куда можно обратиться? Такая программа классная и вот так взять и загадить все. Зачем государству фото детей в неизвестной системе, которая, уверена, принадлежит не нашему государству, а как обычно, иностранцам";
Добрый день. Я вообще против биометрии моих детей. Т.к. в соглашении сказано, что сам сайт никакой ответственности не несет за утечку данных! Если уже банковские сайты взламывают, что уж говорить о сайте, который виснет при малейшей перегрузке и выдает ошибку";
Придумайте что-то другое, более безопасное для наших детей! Если честно, Даму бала уже доходит до абсурда. Эти несчастные 20 000 на одного ребенка выделяются. Обойдемся тогда без вас. Но биометрию своих детей не собираюсь выставлять", - пишут родители в Telegram-чате Damu Bala. (Пунктуация и орфография сохранены.)
Родителей также возмутило, что теперь пропущенные занятия нельзя отработать в другой день, а за 3 пропущенных подряд занятия ребенка лишают ваучера. Они также отмечают, что, несмотря на освобождающиеся места в секциях и кружках, с января 2024 года по сегодняшний день в системе нет возможности поставить детей на очередь якобы из-за отсутствия необходимого финансирования.
Родители подчеркивают, что сроки действия ваучеров действительны до 18 лет, однако в связи с предлагаемым ограничением срока действия новой публичной оферты до 31.12.2024 для поставщиков услуг ваучеры могут быть аннулированы.
Резюмируя вышеизложенное, авторы письма просят профильное министерство:
- отменить внедрение в помещениях поставщиков услуг, осуществляющих деятельность в рамках государственной программы подушевого финансирования;
- указать ответственным работникам управления на недопустимость принуждения поставщиков к сбору персональных данных детей, родителей и получения их согласия угрожая исключением из программы и аннулированием действующих ваучеров;
- открыть портал для постановки детей в очередь и выдачи новых ваучеров на освободившиеся места.
Сообщество поставщиков в Алматы и родители - получатели услуг в данном вопросе занимают очень четкую и активную позицию и намерены добиваться соблюдения своих прав государственными органами", - резюмируют авторы.
Напомним, в феврале в Алматы произошел резонансный скандал из-за так называемого списка девственниц. В КазНУ имени аль-Фараби в публичное пространство попала конфиденциальная интимная информация о студентках. После скандала несколько сотрудников вуза были уволены, еще часть были привлечены к административной ответственности. Также понесли наказание сотрудники медцентра, который обслуживает университет.
Также в начале года стало известно об утечке в Сеть персональных данных 2 млн казахстанцев. Все они являлись клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz.
Сенатор Евгений Больгерт заявил, что доступ к персональным данным казахстанцев имеют более 1,5 млн операторов.
По словам депутата, половина случаев мошенничества приходится на аферы, совершаемые через интернет, что составляет 15% от общего объема преступности. За последние 7 лет число случаев интернет-мошенничества выросло более чем в 10 раз. В прошлом году ущерб казахстанцев от данного вида преступления превысил 21 млрд тенге.
Примечание редакции: авторская орфография и стилистика в письме сохранены.
27.09.2024, 14:04 162076
Новости здравоохранения почти всегда негативны и бьют по казахстанцам - общественник
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский общественный деятель Александр Данилов обратил внимание, что в последнее время все изменения, происходящие в системе здравоохранения, негативны и население узнает о них через СМИ и блогеров.
Минздрав ведет крайне странную политику. Да, очевидно, что новый министр получила в наследство ряд серьезных проблем, главная из которых - проблема бюджетирования отрасли. Однако, к сожалению, министерство выбрало кулуарный способ решения стоящих перед ними задач - и широкая общественность, как и стейкхолдеры, узнают о них из СМИ", - написал Александр Данилов в своем Telegram-канале.
При этом он обратил внимание, что новости по части здравоохранения почти всегда негативны и "серьезно бьют по каждому казахстанцу" - стоит вспомнить недавнее обсуждение изменений в оказании услуг ПМСП.
Как и экспертам, так и широкой общественности неясны мотивы Министерства здравоохранения, и прямо это связано с его закрытостью. И вопрос здесь не в бесконечном пиаре, а в здоровой стратегии - каждый казахстанец должен знать, что ведомство планирует сделать, какие проблемы у него существуют и как его руководители намерены их решать. Это ключевой момент деятельности государственных органов, но почему-то именно такое чувствительное ведомство его проваливает", - считает эксперт.
Данилов подчеркнул, что инициативы Минздрава разрабатываются без учета влияния на широкие слои населения.
Попытки скинуть ответственность на СМИ или блогеров тоже выглядят достаточно наивно. И все это приводит к одному вопросу - а есть ли план действий министерства?" - задается вопросом общественник.
Напомним, одной из последних новостей, заставившей казахстанцев переживать за собственные жизни и здоровье, стали готовящиеся поправки в систему работы скорой помощи. В новых правилах предлагают исключить вызов четвертой категории срочности из компетенции скорой помощи и передать его мобильной бригаде в поликлинику. Разработчики поправок объяснили их высоким износом и дефицитом санитарного автотранспорта и низкой укомплектованностью бригадами СМП, в связи с чем отмечается рост вызовов и опозданий на 1-3-ю категории срочности. В Минздраве пояснили, что в вечернее, ночное время и в выходные дни все категории вызовов будут обслуживать бригады скорой помощи. Министр Альназарова заверила, что скорая помощь остается доступной населению в режиме 24/7.
Также ранее сообщалось, что в Казахстане семь из тринадцати болезней намерены исключить из системы ГОБМП. Их переведут в систему ОСМС. Однако стоит подчеркнуть, что хроническое недофинансирование медучреждений приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенные медицинские услуги и вынуждены обращаться за платной помощью. Согласно данным социсследований, практически каждый второй казахстанец не удовлетворен качеством и доступностью медицинских услуг, об этом сообщила депутат мажилиса Юлия Кучинская.
Напомним, Фонд медстрахования задолжал медучреждениям 200 млрд тенге. На фоне нехватки финансирования госаудит выявил многомиллиардные нарушения в деятельности ФОМС.
Система страховой медицины ограничивает доступ застрахованных казахстанцев к услугам бесплатной помощи. Госгарантии часто заменяют платными услугами. Обращаясь в государственные поликлиники, люди сталкиваются с очередями, необходимостью "выхаживать" направления и талоны к узким специалистам. Многие, не получая необходимых услуг, просто уходят в платную медицину.
По предварительным оценкам экспертов, "карманные" расходы казахстанцев на медицину составляют 30% от общих текущих расходов на здравоохранение, тогда как по рекомендациям ВОЗ этот показатель должен держаться в пределах 15-20% (...) не каждая казахстанская семья может позволить себе постоянно пользоваться всеми необходимыми платными медицинскими услугами, то есть ходить в клиники не в "пожарном" режиме, когда что-то заболело, а планово, для скрининга и профилактики заболеваний. Отсюда возникает серьезная проблема: из-за низкого уровня первичной профилактики (в государственных больницах или платных клиниках) 85% пациентов обращаются за ПМСП уже в остром состоянии болезни", - сообщают аналитики Finprom.
Вместе с тем напомним об итогах расследования Антикора в "СК-Фармация", которое выявило серьезные коррупционные риски, препятствующие своевременному и качественному обеспечению населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом. Этому способствовали заложенные в правила нормы, которые позволяют определять победителя при поступлении только одной заявки. Фармкомпании, используя эту лазейку, в сговоре с другими поставщиками выигрывали тендеры по максимальной высокой цене. Таким образом, не обеспечивались конкуренция и снижение стоимости закупок.
По данным Высшей аудиторской палаты, недостатки механизма ценообразования привели к закупу ТОО "СК-Фармация" отдельных лекарственных средств и медицинских изделий по ценам выше рыночных на 40%-365%, что составляет более 8 млрд тенге.
В июне еще до объявления итогов расследования Антикора и ВАП широкой общественности глава СКФ Ерхат Искалиев досрочно покинул свой пост.
Также минувшим летом пришлось бить тревогу онкобольным, которые могли остаться без лекарств из-за того, что Минздрав не мог решить вопрос о закупщике препаратов. Позже министерство попыталось успокоить страдающих онкологией, пообещав, что ни один пациент не останется без медикаментов.
Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов отметил, что, вместо того чтобы сокращать бюджетные средства на лечение больных раком, на гемодиализ, паллиативную помощь и ПМСП, Минздрав мог бы сэкономить сотни миллиардов за счет других мер.
По итогам аудита эффективности обеспечения лекарственными средствами установлено, что объем фармацевтического рынка Казахстана в 2023 году приблизился к 1 трлн тенге, увеличившись за последние 5 лет в 2 раза. При этом количество потребленной продукции за 2019-2023 годы выросло лишь на 10% (с 651 до 715 млн упаковок)", - сказал мажилисмен.
Он перечислил следующие недостатки: отсутствие альтернативы в перечнях лекарственных средств (60% закупок осуществлено с участием одного поставщика); отсутствие подтверждающих документов по ценообразованию и необоснованные торговые наценки.
27.09.2024, 12:04 168741
В Алматы с начала года зарегистрировано более 20 тысяч случаев ОРВИ
Фото: pixabay.com
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Алматы. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с начала года зарегистрировано 20 544 случая ОРВИ, это на 22% ниже, чем в прошлом году, когда были зафиксированы 25 326 случаев заболевания, рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.
По ее словам, на сегодняшний день ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями стабильная.
Специалист отметила, что в 60,7% случаев ОРВИ болеют дети.
Лабораторно подтвержденных случаев гриппа среди населения города Алматы не зарегистрировано", - отметила санврач.
Она напомнила, что самым эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. В Алматы она началась с 19 сентября.
Первой прививают "группу риска": медицинских работников, детей, за здоровьем которых наблюдают в медицинских организациях, а также часто болеющих детей старше шести месяцев, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, получателей услуг медико-социальных учреждений, беременных во 2-м или 3-м триместре беременности. Также к этой группе относятся лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания (по эпидемиологическим показаниям).
Остальные категории жителей города, желающие получить прививку против гриппа, могут обратиться в частные медицинские центры, имеющие лицензию на проведение прививок против гриппа", - рассказала врач.
Для вакцинации закуплена противогриппозная вакцина российского производства в количестве 200 тыс. доз.
На 26 сентября вакцинировано против гриппа 19 379 человек. Вакцинация будет проводиться до конца ноября текущего года.
27.09.2024, 09:02 178756
В Алматинской области 15-летние школьницы вымогали деньги у ровесницы
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушка бьет школьницу по лицу, хватает за руки и за волосы
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Алматы. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники полиции Карасайского района Алматинской области установили и привлекли к ответственности родителей несовершеннолетних девочек, причастных к вымогательству денег у 15-летней школьницы.
В рамках расследования выяснилось, что несовершеннолетние девочки оказывали психологическое давление на свою ровесницу, требуя у нее денежные средства. Учитывая возраст правонарушителей, полиция провела работу по привлечению к ответственности их родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Данный факт был зарегистрирован в УП Карасайского района, материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения", - написал начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов на своей странице в Instagram.
Он отметил, что на данный момент сотрудники ювенальной полиции продолжают профилактические мероприятия, направленные на обеспечение полноты и объективности расследования, а также предотвращения подобных случаев в будущем.
27.09.2024, 08:25 152241
Прохладная погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Отрог северо-западного антициклона обусловит прохладную, преимущественно без осадков погоду на большей территории Казахстана в пятницу.
Только на юге, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока - осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы - туман", - сообщает Казгидромет.
На севере Западно-Казахстанской области ночью ожидаются заморозки 2 градуса.
Высокая пожарная опасность сохраняется в большинстве регионов РК.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит плюс 12-14°C.
В Астане: переменная облачность, дождь, плюс 11-13°C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, плюс 21-23°C.
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В 2024 году Казахстан завершил Олимпийские игры в Париже с семью медалями. Сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете. Что вы думаете о результатах Олимпиады?