В акимате Кызылординской области прокомментировали ход строительства стекольного завода, фигурирующего в "деле Бишимбаева"

Кызылорда. 14 февраля. Kazakhstan Today - Cоветник акима Кызылординской области Артур Нигметов на своей странице в Facebook прокомментировал ход строительства стекольного завода, фигурирующего в "деле Бишимбаева", передает корреспондент агентства.

Накануне в Национальном бюро по противодействию коррупции сообщили, что бывший министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев во время работы председателем правления АО "НУХ Байтерек" через подведомственную компанию ТОО "OrdaGlass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж" организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде, передает Kazakhstan Today.

"Стоит отметить, что в составе акционеров стекольного завода 70%-ную долю занимает частный инвестор ТОО "ARP company", 20% - американская компания Stewart Engineers и 10% - АО "ИФК", дочерняя организация АО "НУХ" "Байтерек". В связи со сложившейся ситуацией полномочия и.о. председателя правления ТОО "Orda Glass LTD" возложены на Н.С. Шантаева", - проинформировал Нигметов.

Он добавил, что "по плану завод планируется ввести в эксплуатацию в октябре 2017 года. В этой связи 9 февраля 2017 года в городе Астане у министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека, при участии акима Кызылординской области Крымбека Кушербаева и других руководителей соответствующих органов, прошло совещание по некоторым вопросам строительства стекольного завода в городе Кызылорде".

"На совещании принято решение о замене генерального подрядчика - ТОО "Шымкентхиммонтаж" - и выведении его из состава консорциума. В свою очередь, хочу подчеркнуть, что акимат Кызылординской области ответственен лишь за выделение земельного участка и подведение инженерной инфраструктуры. К индустриальной зоне за счет бюджетных средств подводится вся необходимая инфраструктура, в 2016 году дополнительно подведены две ветки газопровода, электролинии, автодорога и связь. В текущем году будут подведены железнодорожный тупик, водопровод и канализация. Работа в этом направлении продолжается", - заключил советник акима Кызылординской области.

Напомним, в конце декабря 2016 года указом президента РК Куандык Бишимбаев был освобожден от должности министра национальной экономики. Ведомство возглавил Тимур Сулейменов.

Как сообщил позднее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в отношении Бишимбаева проводятся следственные мероприятия. "Министр национальной экономики Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек". В настоящее время в его отношении проводятся следственные мероприятия", - сказал глава государства.

Позже стало известно, что Бишимбаев задержан по обвинению в неоднократном получении взяток.

"Бишимбаев задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору. Полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды", - сообщили в Нацбюро по противодействию коррупции.

В соответствии со статьей 128 УПК РК Бишимбаев водворен в ИВС ДВД Астаны. Досудебное расследование продолжается.

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