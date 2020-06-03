В Акмолинской области начали регистрировать авто из Армении

Кокшетау. 2 июня. Kazakhstan Today - В Акмолинской области начата регистрация авто из Армении, передает Kazakhstan Today.

В прошлом месяце правительством Республики Казахстан было принято решение о постановке на учет автомобилей, ввезенных казахстанцами из Армении до 1 февраля 2020 года. В Акмолинской области насчитывается 503 таких автомашины на 407 владельцев, 165 из которых проживают в областном центре", - сообщает управление внутренней политики региона.

Как отметили в департаменте полиции, акция по временной регистрации транспортных средств начата 1 июня этого года и продлится 3 месяца. Чтобы поставить автомобиль на временный учет, необходимо уплатить регистрационный сбор в размере 11 946 тенге. Граждане, пожелавшие оставить за собой автомобиль на постоянной основе или перепродать его, будут обязаны пройти все таможенные процедуры.

Первым в области автолюбителем, который официально зарегистрировал свой автотранспорт из Армении, стал 68-летний житель Кокшетау Канат Жумабаев, который привез автомашину марки "Toyota Camry" в прошлом году.





В начале этого года, когда было объявлено об обязательной регистрации транспортных средств, ввезенных из стран ЕАЭС, как и многие владельцы таких авто, я столкнулся с дороговизной оформления временного учета, нужны были крупные денежные ресурсы, а таких средств не было. Сейчас стоимость этой процедуры стала весьма приемлемой", - поделился мужчина.

К слову, на сегодня в регионе 5 автовладельцев временно зарегистрировали свои транспортные средства из Армении и получили специальные "желтые" номера.

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