В Акмолинской области обнаружены две противотанковые мины

КОКШЕТАУ. 21 ИЮЛЯ - 19 июля на территории района Біржан сала в Акмолинской области были обнаружены две противотанковые мины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

19 июля на территории района Біржан сала были обнаружены два металлических предмета цилиндрической формы, внешне аналогичные с боевой миной, сообщает Polisia.kz

Территория нахождения была оцеплена.

Cледственно-оперативная группа отдела полиции района Біржан сала и сотрудники учебно-тренировочного взвода ДП Акмолинской области установили, что два металлических предмета цилиндрической формы, обнаруженных на месте скопления талых вод, являются осколочными заградительными минами "У-ОЗМ-72". Общее состояние мин крайне изношенное, подвергшееся коррозии и механическим повреждениям.

Данные предметы были обезврежены на месте.

Известно, что ранее недалеко от места обнаружения предметов был расположен расходный склад взрывчатых веществ, который принадлежал шахте "Юбилейная". В 1990 году шахта была законсервирована и закрыта.





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