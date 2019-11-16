В Акмолинской области пояснили ситуацию с отравлением школьников в областном центре

Буквально недавно многие медиаресурсы на новостных лентах разместили информацию об отравлении детей одной из школ областного центра. По словам заместителя акима Кокшетау Бейбута Жусупова, ситуация по случившемуся факту стабилизировалась, сообщили в управлении внутренней политики области.
Было зарегистрировано 80 случаев с признаками кишечного вируса, из них лишь 14 обратились в приемный покой. На данный момент большинство учеников уже посещают занятия. Нет необходимости введения карантина, школа работает в своем штатном режиме", - отметил заместитель акима города.
Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг незамедлительно проведена проверка столовой школы-лицея. Были отобраны пробы пищевых продуктов, воды, проведены замеры вредных веществ в воздухе, обследован персонал, проведены дезинфекционные мероприятия в учебном заведении.
Пищевого отравления нет. Из 80 детей не все дети в тот день посещали столовую. Со слов родителей, были проявления кишечных симптомов, но хотелось бы отметить, что сейчас идет эпидемиологический сезон вирусных инфекций. Ряд инфекций выражается в виде кишечных проявлений - это диарея, рвота, тошнота. Были обследованы пищеблок, лабораторно взяты продукты, смывы. Также проведены замеры вредных веществ в помещениях школы, в подвальных помещениях. Результаты все отрицательные, вредных веществ не обнаружено. 9, 10 числа в школе проведена заключительная дезинфекция. По школе организованы фильтры", -прокомментировала ситуацию руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области Айнагуль Мусина.
Как информирует департамент, работа пищеблока в учебном заведении временно приостановлена. Проводится ежедневный мониторинг отсутствующих на занятиях детей.
В среднем, ежедневно на более 2 тысячи детей по городу по различным причинам отсутствует до 90 учащихся", - отметили в УВП.
Эпидемиологами был проведен поквартирный обход и опрос отсутствовавших детей. Известно, что на данный момент в инфекционном отделении детской областной больницы находятся 3 ребенка.
За три дня, что они находятся в стационаре, динамика положительная, состояние детей удовлетворительное, чувствуют себя нормально. Дети обследуются всесторонне, то есть по вирусологии - это все виды кишечных инфекций, а также наличие бактериальных инфекций. Остальные дети чувствовали себя нормально и в госпитализации не нуждались. Активы поданы, поликлиника наблюдает за ними", - пояснила заведующая детским инфекционным отделением Виктория Пичкунова.
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