В Акмолинской области суд вынес решение по делу об участке земли, дважды проданном сотрудниками акимата

НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Hi-Tech" сотрудниками криминальной полиции выявлено 11 киберпреступлений, задержано 5 подозреваемых, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента полиции, мошенники с использованием методов социальной инженерии похищали денежные средства граждан.

К примеру, 27-летний карагандинец с целью наживы, изучал аккаунты в социальной сети "Вконтакте", затем "взламывал" их и от имени владельца аккаунта просил материальной помощи у друзей или родственников. На такую уловку попались 25 лиц. Ничего не подозревая, они перечислили деньги на электронный кошелек. А узнали о том, что они попали на мошенничество, от реального друга, чей аккаунт был взломан", - отметили в пресс-службе.

По всем фактам проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса РК (Мошенничество). Общий ущерб составляет порядка 1,8 млн тенге.

Также задержана 23-летняя жительница Мангистауской области, которая совершала хищения денежных средств с банковских карт жителей Казахстана. Хищениям были подвержены те карты, которые не защищены 3-D Secure паролем. В настоящее время установлено 10 потерпевших. Она успела похитить более 600 тыс. тенге. В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса (Кража).

Кроме того, по информации столичного департамента полиции, проводятся мероприятия в компьютерных клубах, торговых центрах по профилактике против пропаганды культа жестокости и насилия, суицидов и распространению противоправной информации в сети Интернет среди подростков и несовершеннолетних. Накануне совместно с волонтерами и акиматом в местах скопления людей проведена акция по распространению информационно-разъяснительных материалов по предупреждению интернет-мошенничеств.

Сотрудники полиции напоминают, чтобы не попасться на уловки сетевых мошенников, необходимо проявлять бдительность при онлайн-сделках, удостовериться в наличии товара и его качества, а также узнать отзывы интернет-магазина. Можно попросить продавца продемонстрировать товар по видеозвонку.

Сохранять в конфиденциальности ваши персональные данные и реквизиты банковских карт, не сообщать их никому, даже сотрудникам банка. Так как сотрудники банка не звонят и не собирают сведения. Скорее всего, это мошенники.

В случае, если вам предложили инвестировать в какой-либо проект либо обещают приумножить ваши вклады, полиция призывает быть осторожными, подобные акции могут быть мошенническими, а также проверять информацию на официальных сайтах, остерегаться лжеброкеров, которые обещают увеличить вклады на криптовалюте или других сделках на биржах.