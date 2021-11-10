КОКШЕТАУ. 9 НОЯБРЯ - В Акмолинской области суд вынес решение по делу об участке земли, дважды проданном сотрудниками акимата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно решению суда, участок земли в 1 гектар отбирается у Айнаш Битугановой и продается другому человеку, со ссылкой на то, что она не провела на своем участке землеустроительные работы, пишет SotReport.kz.
Суд в удовлетворении исковых требований Айнаш Битугановой к Даулету Бекетаеву о востребовании имущества отказывает с учетом того, что сама Айнаш Бекетаева, имея в собственности земельный участок, землеустроительные работы провела не в полном объеме. То есть с 2008 года своим участком не занималась, по координатам не был посажен соответствующим образом. Поэтому суд в удовлетворении данного иска отказывает. (…) Граждане должны действовать при осуществлении принадлежащих им прав добросовестно, разумно, справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы", - сказала судья Акмолинского суда Шамшинурова, вынося свое решение.
Она также пояснила, что Битуганова виновата сама, что не провела землеустроительные работы, не интересовалась своей собственностью на протяжении длительного времени и не провела все необходимые по Земельному кодексу строительные работы.
Битуганова отнеслась халатно к своему имуществу, не посадив данный земельный участок по координатам, не определив свои границы, то есть не интересовалась своим имуществом", - отметила судья, сославшись на статью 43 Земельного кодекса.
Как сообщает источник, все необходимые документы на земельный участок у Айнаш Битугановой были, ее адвокаты также запросили в НАО "Правительство для граждан" кадастровую карту территории сельского округа. Однако, как выяснилось, эта карта была утеряна.
Акт на земельный участок первого хозяина находится в кадастровом деле - АН 197872 от 27 мая 2008 года. Изучив его, можно было бы в точности сказать, что было сделано на участке, кем и когда, а что нет. Но, в НАО "Правительство для граждан" это дело потеряли", - сообщает также источник.
Как сообщалось ранее, жительница Акмолинской области Айнаш Битуганова приобрела земельный участок в 2008 году, но работы по возведению каких-либо зданий на этом участке не проводила, а в 2020 году, решив начать строительство, женщина обнаружила чужой дом на своем участке. Владельцем построенного дома оказался Даулет Бекетаев, которому принадлежит участок по улице Жумыскер по документам. Однако дом он построил на земельном участке Битугановой по улице Бигельдинова.