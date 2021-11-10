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В Акмолинской области суд вынес решение по делу об участке земли, дважды проданном сотрудниками акимата

09.11.2021, 17:32 160219
КОКШЕТАУ. 9 НОЯБРЯ - В Акмолинской области суд вынес решение по делу об участке земли, дважды проданном сотрудниками акимата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно решению суда, участок земли в 1 гектар отбирается у Айнаш Битугановой и продается другому человеку, со ссылкой на то, что она не провела на своем участке землеустроительные работы, пишет SotReport.kz.
 

Суд в удовлетворении исковых требований Айнаш Битугановой к Даулету Бекетаеву о востребовании имущества отказывает с учетом того, что сама Айнаш Бекетаева, имея в собственности земельный участок, землеустроительные работы провела не в полном объеме. То есть с 2008 года своим участком не занималась, по координатам не был посажен соответствующим образом. Поэтому суд в удовлетворении данного иска отказывает. (…) Граждане должны действовать при осуществлении принадлежащих им прав добросовестно, разумно, справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы", - сказала судья Акмолинского суда Шамшинурова, вынося свое решение.

 
Она также пояснила, что Битуганова виновата сама, что не провела землеустроительные работы, не интересовалась своей собственностью на протяжении длительного времени и не провела все необходимые по Земельному кодексу строительные работы.
 

Битуганова отнеслась халатно к своему имуществу, не посадив данный земельный участок по координатам, не определив свои границы, то есть не интересовалась своим имуществом", - отметила судья, сославшись на статью 43 Земельного кодекса.

 
Как сообщает источник, все необходимые документы на земельный участок у Айнаш Битугановой были, ее адвокаты также запросили в НАО "Правительство для граждан" кадастровую карту территории сельского округа. Однако, как выяснилось, эта карта была утеряна.
 

Акт на земельный участок первого хозяина находится в кадастровом деле - АН 197872 от 27 мая 2008 года. Изучив его, можно было бы в точности сказать, что было сделано на участке, кем и когда, а что нет. Но, в НАО "Правительство для граждан" это дело потеряли", - сообщает также источник.

 
Как сообщалось ранее, жительница Акмолинской области Айнаш Битуганова приобрела земельный участок в 2008 году, но работы по возведению каких-либо зданий на этом участке не проводила, а в 2020 году, решив начать строительство, женщина обнаружила чужой дом на своем участке. Владельцем построенного дома оказался Даулет Бекетаев, которому принадлежит участок по улице Жумыскер по документам. Однако дом он построил на земельном участке Битугановой по улице Бигельдинова. 
 

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В шести областях объявили штормовое предупреждение

09.11.2021, 21:20 104491
В шести областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ. - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Актюбинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане днем 10 ноября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
10 ноября ночью на северо-западе Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на северо-западе области порывы 25 метров в секунду. 
 
10 ноября днем на севере, западе Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ветер западный, северо-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 10 ноября на западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, на западе области 15-20 метров в секунду. 
 
10 ноября на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
10 ноября на севере Костанайской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на северо-востоке, востоке области 15-20 метров в секунду.
 
10 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, на юго-западе области порывы 25 метров в секунду. 
 

В Нур-Султане выявлено 11 киберпреступлений, ущерб составил 1,8 млн тенге

09.11.2021, 18:40 145018
НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Hi-Tech" сотрудниками криминальной полиции выявлено 11 киберпреступлений, задержано 5 подозреваемых, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба столичного департамента полиции, мошенники с использованием методов социальной инженерии похищали денежные средства граждан. 
 

К примеру, 27-летний карагандинец с целью наживы, изучал аккаунты в социальной сети "Вконтакте", затем "взламывал" их и от имени владельца аккаунта просил материальной помощи у друзей или родственников. На такую уловку попались 25 лиц. Ничего не подозревая, они перечислили деньги на электронный кошелек. А узнали о том, что они попали на мошенничество, от реального друга, чей аккаунт был взломан", - отметили в пресс-службе.

 
По всем фактам проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса РК (Мошенничество). Общий ущерб составляет порядка 1,8 млн тенге. 
 
Также задержана 23-летняя жительница Мангистауской области, которая совершала хищения денежных средств с банковских карт жителей Казахстана. Хищениям были подвержены те карты, которые не защищены 3-D Secure паролем. В настоящее время установлено 10 потерпевших. Она успела похитить более 600 тыс. тенге. В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса (Кража).
 
Кроме того, по информации столичного департамента полиции, проводятся мероприятия в компьютерных клубах, торговых центрах по профилактике против пропаганды культа жестокости и насилия, суицидов и распространению противоправной информации в сети Интернет среди подростков и несовершеннолетних. Накануне совместно с волонтерами и акиматом в местах скопления людей проведена акция по распространению информационно-разъяснительных материалов по предупреждению интернет-мошенничеств.
 
Сотрудники полиции напоминают, чтобы не попасться на уловки сетевых мошенников, необходимо проявлять бдительность при онлайн-сделках, удостовериться в наличии товара и его качества, а также узнать отзывы интернет-магазина. Можно попросить продавца продемонстрировать товар по видеозвонку.
 
Сохранять в конфиденциальности ваши персональные данные и реквизиты банковских карт, не сообщать их никому, даже сотрудникам банка. Так как сотрудники банка не звонят и не собирают сведения. Скорее всего, это мошенники.
 
В случае, если вам предложили инвестировать в какой-либо проект либо обещают приумножить ваши вклады, полиция призывает быть осторожными, подобные акции могут быть мошенническими, а также проверять информацию на официальных сайтах, остерегаться лжеброкеров, которые обещают увеличить вклады на криптовалюте или других сделках на биржах.
 
 

Начальник районного УП в Костанайской области уволился после скандала с госномером

09.11.2021, 14:33 163081
Фото: ng.kz
КОСТАНАЙ. 9 НОЯБРЯ - Начальник управления полиции Сарыкольского района Костанайской области подал в отставку после скандала с использованием двух госномеров на служебном автомобиле, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как пишет "Наша газета", в начале октября читатели прислали в редакцию фотографии автомобиля Chevrolet Niva, на котором, по их словам, ездит прокурор Сарыкольского района Аскар Сыздыков. На этих фото машина зафиксирована с двумя госномерами: 044 РК 10 и 787 ELA 10.
 
Также в Сети появились фотографии и видео служебного автомобиля SsangYoung начальника управления полиции Сарыкольского района Кайрата Абдикаликова. Судя по снимкам, у его автомобиля и Chevrolet Niva районного прокурора совпадают регистрационные номера.
 
В ответе на запрос заместитель начальника департамента Костанайской области Ардак Ынтыкбаев сообщил, что управление собственной безопасности ДП провело служебное расследование, по результатам которого установить водителя белого SsangYoung с госномером 787 ELA 10 не представляется возможным.
 

На фотографиях, представленных в видеоролике, лицо человека, находящегося за рулем автомобиля, видно нечетко, поэтому сложно доказать, что это Абдикаликов или его водитель. Во время обыска автомобиля подложные номера также не были найдены. Свою вину водитель и начальник управления полиции отрицали", - пояснили в управлении собственной безопасности

 
Тем не менее, как сообщается в ответе Ардака Ынтыкбаева, за нарушение Этического кодекса госслужащего сотрудники полиции были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности - вплоть до освобождения от занимаемой должности.
 
По информации УСБ, начальник полиции Сарыкольского района Кайрат Абдикаликов написал рапорт об увольнении и подал в отставку. Кроме этого, для установления личности водителя указанной автомашины направлено указание в управление местной полицейской службы ДП Костанайской области, чтобы привлечь его к административной ответственности.
 
Прокурор Костанайской области Берик Абилов в ответ на запрос сообщил, что по данному факту проводится служебное расследование.
 

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