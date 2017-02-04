В Актау амнистированы военнослужащие, осужденные за гибель четырех солдат на учениях на Каспии

Актау. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Актау амнистированы шесть военнослужащих, осужденных за гибель четырех солдат-срочников на учениях на Каспии, сообщила заведующая канцелярией военного суда актауского гарнизона Жанара Колганат.

В зале суда 2 февраля из-под стражи освободили бывшего командующего войсками регионального командования "Запад" Мурата Нугманова, экс-командира воинской части 25744 Ерболата Толыкбаева, заместителя командира воинской части 25744 по вооружению Рашита Джилкайдарова и Абая Баймуратова, командира боевой машины, передает Kazakhstan Today.

Освобождены от наказания еще два командира, которые получили условные сроки по части 2 статьи 453 УК РК (Халатность, повлёкшая тяжкие последствия), пишет Lada.kz

"В отношении всех шестерых осужденных суд применил закон об амнистии", - отметила Колганат.

Приговор по факту гибели четверых морских пехотинцев вынесен 25 ноября 2016 года. К разным мерам наказания приговорены шестеро военнослужащих, руководивших учениями, во время которых затонули четыре БТРа и погибли четыре солдата-срочника.

Трагедия, которую, по версии следствия, допустили военнослужащие, находящиеся на руководящих должностях, произошла во время операции "Высадка морского десанта и блокировка плацдарма". Во время отработки тактического эпизода в море вошли шесть бронетранспортеров, а вышли на берег всего два. Еще четыре БТРа из-за сильного ветра и высоких волн выбраться на сушу так и не смогли. Во время учений тогда погибли четыре солдата срочной службы и еще двое пострадали. В Министерстве обороны сразу после трагедии сообщили, что, согласно первичным выводам расследования, ЧП произошло из-за тактической ошибки. Солдаты, старшему из которых было 23 года, остальным по 19 лет, награждены посмертно.

Российские эксперты вынесли свой вердикт: БТР-80, на котором выполняли учебные действия погибшие солдаты, не способен плавать даже при небольшой волне.

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