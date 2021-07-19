В Актюбинской области сельчане сами строят школу

АКТОБЕ. 18 ИЮЛЯ - Жители села Карлау в Актюбинской области организовали строительство новой школы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Строят учебное заведение за счет средств местного предпринимателя. Работы начались еще в прошлом году и завершены уже на 70%. Сельчане рассказали телеканалу Хабар 24 о своих надеждах на то, что в новом учебном году дети пойдут в новую школу.

Сейчас проводятся наружные отделочные работы, думаю, в ближайшие 15 дней их завершим", - говорят местные жители.

В прошлом село Карлау было отделением крупного совхоза. Здесь всегда была только начальная четырехклассная школа. В этом году за парты сядут всего 15 учеников. Но сельчане настроены оптимистично и строят 40-местную школу. Предприниматели приглашают в поселок многодетные семьи и обещают обеспечить взрослых работой. Поэтому в Карлау надеются, что классы не будут пустовать.

К началу учебного года планируем завершить строительство. После передадим школу на баланс Бугетсайского сельского округа и районного отдела образования", - сообщил аким Бугетсайского сельского округа Махамбет Суюналин.

Общая площадь нового объекта образования составляет около 300 квадратных метров. Здесь будет учительская, актовый зал и несколько классов. В старой школе, построенной около 40 лет назад, сельчане просят разместить медицинский пункт.

Открывать в селе основную школу пока не планируют - слишком мало учеников. Поэтому после окончания четвертого класса дети продолжат обучение в соседнем поселке Бугетсай либо в школе-интернате в районном центре. Всего в Хромтау 27 школ, в двух из них сейчас проводят капитальный ремонт, в остальных - текущий.





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