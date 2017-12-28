В Алатауском районе Алматы открыли центр обслуживания для потребителей услуг холодного водоснабжения и канализации

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В Алатауском районе Алматы открыли центр обслуживания для потребителей услуг холодного водоснабжения и канализации28.12.2017
Общество  10:46

Алматы. 28 декабря. Kazakhstan Today - Новый центр по обслуживанию потребителей услуг водоснабжения и водоотведения открыли в канун нового года для жителей Алатауского района Алматы, передает Kazakhstan Today.

Это уже четвертый ЦОП, который предоставляет горожанам, включая юридических лиц, полный комплекс услуг, связанных с холодным водоснабжением и канализацией, сообщили в пресс-службе ГКП "Алматы су".

В центре "Алатау" работа организована по принципу одного окна. Специалисты предоставляют жителям информацию по вопросам заключения и перезаключения договоров, получения квитанций, счетов-фактур, проведения сверки начислений и оплат на лицевых счетах, оплаты за использованные услуги. Для удобства потребителей в этом же здании располагается районный эксплуатационный участок водопроводных сетей.

Необходимость открытия отдельного центра водопроводно-канализационного предприятия была продиктована увеличением количества абонентов в этом районе Алматы.

Рабочий потенциал нового ЦОПа рассчитан и на перспективу развития водоснабжения и водоотведения в жилых массивах Алатауского района, на территории которого продолжается строительство инженерных сетей. Это дает возможность практически полностью удовлетворить потребности проживающих здесь людей в коммунальных услугах, обеспечив их централизованным водоснабжением и канализацией. Появление центра позволит местным жителям не только экономить время, но и финансовые затраты - банковские комиссии при оплате за услуги в кассе предприятия не взимаются, отметили в пресс-службе.
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