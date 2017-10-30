В Алматы открылась спортивная площадка, построенная при поддержке акимата и частного бизнеса

Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - 28 октября во дворе одного из жилых комплексов Алмалинского района Алматы открылась универсальная спортивная дворовая площадка, построенная при поддержке акимата и предпринимателей, которые инвестировали в ее строительство более 20 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Универсальная спортивная площадка появилась благодаря поддержке акимата Алматы, спонсорской помощи ТОО "Ремонтно-строительное предприятие "Эталон" и поддержке мецената Валентина Прокопенко.

Как отметили организаторы, площадка станет показательным примером для всей страны не только как образец дворовой площадки, но и как механизм успешного диалога гражданских инициатив с представителями городских властей и бизнеса.

"Мы начали благоустраивать двор пять лет назад. На площадку нашей мечты нужен был солидный бюджет и казалось, что эта идея обречена. Поворотный момент произошел благодаря встречи с акимом Алматы на приеме с гражданами в общественной приемной "Нур Отан". Город нашел ресурсы помочь осуществить проект - построить показательную спортивную площадку для алматинских детей в шаговой доступности от места жительства. Таким образом проект объединил гражданское общество, городские власти и бизнесменов", - отметила соавтор проекта Анна Шелепова.

В ходе открытия состоялся фестиваль дворового спорта, цель которого - возрождение любительских детских команд. "Все гости стали участниками открытой тренировки от Space Team. Малыши наигрались в футбол с чемпионами Казахстана - Мариной Волковой, Арманом Саясатулы, Алексеем Ливеркиным. В этот день оказалось возможным сыграть даже большой теннис с тренерами команды "Казахмыс". Юные спортсмены сыграли символический матч между хоккейными клубами "Стрижи" и "Медведи", - сообщили организаторы мероприятия.

Также на дворовой площадке организованы бесплатные секции по любительскому хоккею для детей. Проект рассчитан на год, в нем задействованы дети от семи лет.

"Мы очень рады, что открываются такие площадки. Акимат Алматы будет поддерживать реализацию подобных проектов. Сейчас проводим работу по части привлечения жителей к занятию физической культурой, и в этом году мы запустили программу "Спорт в моем дворе". Теперь каждый желающий может бесплатно с опытными инструкторами заниматься спортом у себя во дворе. Открытие внутридворовых площадок является одним из важных шагов", - отметил заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта Алматы Рустем Байсеитов.

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