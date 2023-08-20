В Алматы частично перекроют ряд улиц из-за ремонта на теплосетях

Проезд ограничат по некоторым улицам в Ауэзовском и Турксибском районах

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Алматы. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы из-за ремонта на теплосетях по нескольким улицам будет частично ограничено движение для автотранспорта, сообщает пресс-служба акимата города.





С 10.00 до 17.00 16 августа ограничения введут в Ауэзовском районе по улице Сулейменова (по автобусной полосе) от улицы Токтабаева до улицы Пятницкого.





С 21.00 16 августа до 06.00 17 августа движение будет ограничено в Турксибском районе по улице Жумабаева от проспекта Сейфуллина до улицы Монтина (в восточном направлении).





Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названного уличного сегмента.





Ранее сообщалось , что средний ремонт проезжей части проспекта Абая протяженностью 6,5 км от улицы Тлендиева до проспекта Достык завершен. По проспекту Аль-Фараби по южной стороне проезжей части дорожно-ремонтные работы завершены полностью, а по северной стороне от проспекта Достык до проспекта Дулати асфальтобетонное покрытие уложено и открыто движение.





Жители мегаполиса в социальных сетях пытались привлечь внимание местных властей к реальным проблемам на дорогах.





Автомобилисты, не стесняясь в выражениях, стали жаловаться на большие пробки, ругать дорожников и городские власти. Жители выразили возмущение подходом к ремонту улиц, что масштабные дорожно-ремонтные работы начали повсеместно без учета трафика миллионника.





Некоторые СМИ сообщают, что алматинцы запустили петицию за отставку акима города Алматы Ерболата Досаева.





Досаев извинялся перед жителями города, назвав ситуацию "неизбежной".





Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год. Как заверяют городские власти, по завершении дорожно-ремонтных работ доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с текущих 86% до 89%.



