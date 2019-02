В Алматы депутаты мажилиса встретились с молодежью

Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - Вице-спикер мажилиса, руководитель фракции партии "Нур Отан" Гульмира Исимбаева, председатель комитета по социально-культурному развитию Гульнар Иксанова и мажилисмены Бекболат Тлеухан, Дархан Мынбай в ходе рабочей поездки в Алматы посетили Молодежный Лофт-центр, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Гульмира Исимбаева подчеркнула значительную роль молодежи в успешном развитии страны в реализации масштабных инициатив президента, обозначенных в рамках "Года молодежи".

"Именно молодое талантливое поколение казахстанцев будет продолжать создавать сильное и преуспевающее государство, где каждый гражданин будет жить достойно и будет иметь возможности для достижения личного успеха и реализации всех своих способностей", - подчеркнула она.

В свою очередь, на встрече выступили молодые программисты и представили свои проекты в области искусственного интеллекта. Среди них, IT-специалисты: генеральный директор ТОО "NS Labs" Startup Айбек Рахим, председатель Общественного фонда "Лига волонтеров" Айсулу Ерниязова, руководитель молодежного общественного объединения "Жастар уні" Даурен Бабамуратов и другие.

Молодежный Лофт-центр был открыт в 2017 году. Это площадка для реализации молодежных проектов по разным направлениям. Юные фрилансеры, ІТ-специалисты, программисты и начинающие предприниматели, оставаясь независимыми и свободными, используют это общее пространство для создания стартапов и реализации молодежных инициатив.

Аналогичные молодежные центры открыты в Алатауском и Наурызбайском районах. Только в прошлом году было трудоустроено более 8 тыс. молодых людей на постоянные рабочие места.

Кроме того, мажилисмены посетили Центр урбанистики Алматы, в котором размещены Центр развития города Алматы, Общественная приемная акимата "Open Almaty", "Алматыгенплан", и встретились с молодыми IT-специалистами.

Представили свои стартапы к "Году молодежи" директор ТОО "MBionics" Маулен Бектурганов, разработчик интернет-портала по обучению нотной грамоте и игре на музыкальных инструментах Акниет Бахтияр, сооснователь Zero to one lab (компания по созданию мобильных приложений) Алмас Туякбаев, основатель краудфандинговой платформы "Qazqrowdinvest" Тимур Сулейменов, директор по развитию ТОО "L-Generation" Жанибек Инкарбеков.

