В Алматы отменили 49 междугородних и 63 городских и пригородных маршрутов

Алматы. 19 марта. Kazakhstan Today - В связи с введением карантинного режима в Алматы принимают дополнительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в акимате Алматы, с 19 марта 2020 года отменяется 49 междугородних маршрутов (с ежедневным выходом 92 автобусов) по направлениям в Восточно-Казахстанскую, Туркестанскую, Кызылординскую, Северо-Казахстанскую и Алматинскую области. Также отменяются 63 регулярных городских и пригородных маршрута (759 подвижных единиц), заезжающих из пригородных зон.
Напомним, в связи с распространением коронавируса с 16 марта в Казахстане введен режим чрезвычайного положения. Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрылись на карантин с 19 марта. Также сообщалось, что все блокпосты на границе Алматы будут полностью закрыты в 00.00 22 марта.
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