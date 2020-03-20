В Алматы отменили 49 междугородних и 63 городских и пригородных маршрутов

Как сообщили в акимате Алматы, с 19 марта 2020 года отменяется 49 междугородних маршрутов (с ежедневным выходом 92 автобусов) по направлениям в Восточно-Казахстанскую, Туркестанскую, Кызылординскую, Северо-Казахстанскую и Алматинскую области. Также отменяются 63 регулярных городских и пригородных маршрута (759 подвижных единиц), заезжающих из пригородных зон.









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