В Алматы полицию перевели на усиленный режим службы  

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Тараз. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Резкое - Резкое ухудшение погодных условий в Жамбылской области привело к нарушению графика движения пассажирских поездов, сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".





В связи с этим временно отменяется курсирование следующих составов:





№ 10 Нур-Султан-1 - Алматы-2 отправлением со станции Нур-Султан-1 15 декабря на одну дату;

№ 9 Алматы-2 - Нур-Султан-1 отправлением со станции Алматы-2 15 декабря на одну дату;

№ 29/30 Атырау - Алматы-1 отправлением со станции Атырау 16 декабря, обратно со станции Алматы-1 18 декабря на одну дату;

№ 3 Алматы-2 - Нурлы жол отправлением со станции Алматы-2 сегодня, 15 декабря, обратно со станции Нурлы жол 16 декабря на один рейс;

№ 505/506 Алматы-2 - Жезказган отправлением со станции Алматы-2 15 декабря, обратно из Жезказгана 16 декабря на один рейс.





С 12 декабря в связи с резким ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на участках транзитного коридора Западная Европа - Западный Китай по направлению Шымкент - Тараз - Отар.





По информации Министерства транспорта, по состоянию на 15.30 15 декабря обеспечена очистка проезжей части от снега по одной полосе на всем протяжении вышеуказанных закрытых участков, начат пропуск скопившихся автомобилей под сопровождением полиции. Однако участки остаются закрытыми до завершения уборочных работ.





На двух участках задействовано 80 единиц дорожной техники и 230 сотрудников. В настоящий момент дорожные службы занимаются расширением проезда на закрытых участках. Помимо техники АО "НК "КазАвтоЖол" мобилизованы силы подрядных компаний с ближайших объектов строительства и реконструкции дорог.