В Алматы проходит концерт, посвященный 120-летию Сянь Синхая  

Алматы. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - При поддержке генерального консульства КНР в Алматы в Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла проходит концерт, посвященный 120-летию со дня рождения китайского народного музыканта Сянь Синхая.





Перед началом концерта гостей приветствовала генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй:





Сегодня вечером мы собрались, чтобы вместе отметить 120-летие со дня рождения великого китайского народного композитора Сянь Синхая. Обладая мощным духом эпохи, трогательной любовью к родине и яркой оригинальностью, он создал такие бессмертные национальные шедевры, как кантата "Желтая река" и "На горе Тайханшань". Он является яркой жемчужиной не только в истории китайской музыки, но и в истории современной мировой музыки".





Генконсул добавила, что музыканта с Алматы связывает особая и глубокая история. После начала войны между СССР и Германией он оказался именно здесь, в Алматы. Когда был в крайней нужде, казахский музыкант Байкадамов протянул ему руку помощи.





Председатель Си Цзиньпин и президент Токаев неоднократно рассказывали эту трогательную историю взаимной поддержки. Совместное произведение двух музыкантов - симфоническая поэма "Амангельды" - стало духовным боевым кличем во время Мировой антифашистской войны, а их дружба, прошедшая через огонь и воду, превратилась в символ и образец вечной дружбы между Китаем и Казахстаном", - сказала Цзян Вэй.





Она отметила, что именно сегодня в Пекине Си Цзиньпин и Касым-Жомарт Токаев совместно приняли участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.





Генконсул сообщила, что в память об общей истории и во имя совместного создания мирного будущего правительство КНР приняло решение наградить двух казахстанских героев Майхана Аренова и Абдибека Нурмагамбетова памятной медалью "80-я годовщина Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам".





Эта честь является признанием и увековечением значительного вклада народа Казахстана в борьбу китайского народа за независимость и освобождение", - сказала Цзян Вэй.



