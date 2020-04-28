В Алматы работает дополнительный номер для заявок на получение 15 тыс. тенге за комуслуги

Алматы. 27 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы с 27 апреля заработал дополнительный номера для заявок на получение возмещения затрат за коммунальные услуги, передает Kazakhstan Today.

Для получения возмещения затрат на коммунальные услуги социально уязвимых слоёв населения с 27 апреля начал работу дополнительный номер контакт-центра 87273777444", - говорится в сообщении управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.

В рамках исполнения поручения президента Республики Казахстан касательно выработки системных мер по снижению размера оплаты населением коммунальных услуг на период действия карантина и чрезвычайного положения Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК разработан механизм, который предполагает оплату коммунальных услуг потребителям, имеющим договор с поставщиками коммунальных услуг. Так, в регионах, где введен карантин, акиматом на лицевые (абонентские) счета потребителей ежемесячно будут направляться по 15 тысяч тенге в течение двух месяцев", - сообщили в ведомстве.

Определены следующие категории получателей: инвалиды 1-й, 2-й, 3-й групп; семьи, воспитывающие детей-инвалидов; многодетные семьи; инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка; пенсионеры с минимальной пенсией и менее; граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры.

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