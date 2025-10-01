30.09.2025, 22:30 41076
В Алматы с триумфальным успехом выступил балет Моисеева
Фото: moiseyev.ru
Алматы. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы, на сцене Дворца Республики, с триумфальным успехом прошел концерт балета Игоря Моисеева с программой "Танцы народов мира", передает корреспондент агентства.
На сцене развернулась настоящая музыкально-танцевальная палитра: русские пляски, танцы народов Евразии и мира. В программе были представлены знаменитые "Сиртаки", "Яблочко" и "Гаучо".
Дворец Республики, переполненный до отказа, сопровождал аплодисментами выступление от начала до конца. Зал восторженно реагировал на великолепное мастерство танцоров и танцовщиц. Восклицания "браво" и "бис" звучали после каждого исполненного шедевра великого хореографа Игоря Моисеева", - отмечает журналист Kazakhstan Today.
По его словам, почти каждая композиция исполнялась на бис по просьбе восторженной публики.
Концерт ансамбля в очередной раз оставил неизгладимое впечатление - от высочайшего уровня мастерства и артистизма до удивительного умения проникать в душу народов мира, чьи танцы были представлены на сцене Дворца Республики", - добавил корреспондент.
01.10.2025, 09:02 3541
Что ждет казахстанцев в октябре
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в октябре 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Дополнительный выходной в связи с празднованием Дня Республики
В этом году 25 октября выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 27 октября. В итоге казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд: 25, 26, 27 октября.
Всего в октябре при пятидневной рабочей неделе казахстанцев ждет 9 выходных и 22 рабочих дня.
Кроме того, в октябре отмечают ряд профессиональных праздников:
В Алматы и области подорожает электроэнергия
С 1 октября в Алматы и Алматинской области вырастет предельная цена на электроэнергию, сообщили в филиале АО "Алатау Жарық Компаниясы" - "Энергосбыт".
Рост тарифов в "Энергосбыте" объяснили повышением тарифов на услуги АО "Алатау Жарық Компаниясы" по передаче электрической энергии по сетям регионального уровня и услуге по передаче электрической энергии по сетям АО "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы".
Цена за 1 кВтч без НДС с 1 октября составит 34,31 тенге (38,43 тенге за 1 кВтч с НДС).
Для разных категорий потребителей предусмотрена отдельные размеры тарифов:
бытовые потребители - 30,26 тенге за 1 кВтч без НДС (33,89 тенге за 1 кВтч с НДС) - действует с 1 сентября;
потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд, - 36,70 тенге за 1 кВтч без НДС (41,10 тенге за 1 кВтч с НДС) - будет введен с 1 октября;
юридические лица, финансируемые из государственного бюджета, - 35,08 тенге за 1 кВтч без НДС (39,29 тенге за 1 кВтч с НДС) - будет введен с 1 октября;
потребители, расположенные на территории специальных экономических индустриальных зон, производители социально значимых продовольственных товаров - 31,85 тенге за 1 кВтч без НДС (35,67 тенге за 1 кВтч с НДС) - без изменений.
При этом в компании отметили, что для физических лиц и потребителей, дифференцированные тарифы по нормам потребления снизили с 1 сентября:
тариф 1-го уровня - 27,46 тенге за 1 кВтч без НДС (30,76 тенге за 1 кВтч с НДС);
тариф 2-го уровня - 36,29 тенге за 1 кВтч без НДС (40,64 тенге за 1 кВтч с НДС);
тариф 3-го уровня - 45,37 тенге за 1 кВтч без НДС (50,81 тенге за 1 кВтч с НДС).
Для потребителей села Улкен Алматинской области тариф на услуги реализации электрической энергии составит 16,44 тенге за 1 кВтч без НДС.
Налог на имущество
1 октября истекает срок уплаты налога на имущество для физических лиц. Налогообложению подлежат только те объекты, которые находятся на территории РК.
Сообщается, что уплатить налог можно:
через мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня;
на портале eGov.kz;
через банкоматы и платежные терминалы с использованием банковских карт.
Со 2 октября 2025 года физическим лицам, не исполнившим налоговое обязательство в срок, будут направлены уведомления о наличии налоговой задолженности. В случае если сумма задолженности превышает 1 МРП, по истечении 30 рабочих дней с момента вручения уведомления выносится приказ о принудительном взыскании, который в течение 5 рабочих дней передается частным судебным исполнителям.
В 2025 году в Казахстане земельный налог и налог на недвижимость не распространяется на следующие категории физических лиц:
герои Советского Союза;
герои социалистического труда;
люди, которые удостоены государственных званий и наград;
ветераны ВОВ.
Кроме того, от платежей также освобождаются:
дети-сироты, а также дети, которые остались без попечительства родителей. Они не платят налог до 18 лет;
один из родителей ребенка с инвалидностью или лица с инвалидностью;
многодетные матери, имеющие звание "мать-героиня".
Завершение I четверти в школах
Осенние каникулы продлятся 7 календарных дней (с 27 октября по 2 ноября 2025 года включительно).
Выборы акима Семея
12 октября жители Семея выберут нового акима.
Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно закроют
Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно закроют с 1 по 3 октября, а также 6 октября из-за праздников в Китае, сообщает Комитет государственных доходов РК.
Начинается прием заявок от фермеров на получение льготных кредитов
АО "Аграрная кредитная корпорация" начинает прием заявок по ключевой программе "Кең дала 2" уже с 1 октября 2025 года.
Механизм раннего финансирования был впервые запущен в конце ноября 2024 года и сразу показал высокую востребованность. Тогда на эти цели корпорация выделила 100 млрд тенге. Инициатива получила положительную оценку от фермеров, и в этом году ее масштабы значительно расширены.
В корпорации также напомнили условия программы, которая предлагает льготную ставку вознаграждения - 5% годовых.
Для решения вопроса нехватки залогового обеспечения предусмотрен действенный механизм: в случае необходимости, до 85% от суммы займа может быть покрыто гарантией Фонда развития предпринимательства "Даму". Финансирование осуществляется через широкую сеть филиалов АКК и финансовых институтов-партнеров по всей стране.
Для подачи заявок на участие в программе "Кең дала 2" аграрии могут обратиться в региональные филиалы АО "Аграрная кредитная корпорация".
Сбор за продажу и переоформление железнодорожных билетов установил Минтранс
Установлены следующие ставки сборов:
за продажу билетов - 0,06 МРП (236 тенге);
за переоформление билетов - 0,2 МРП (786 тенге);
за резервирование мест в поездах перевозчиком взимается сбор в размере 0,2 МРП (786 тенге) для перевозки организованных групп пассажиров и 0,1 МРП (393 тенге) для перевозки организованных групп детей;
При отказе от зарезервированных мест полученный сбор не возвращается.
за возврат проездного документа (билета) в связи с отказом пассажира от поездки - 0,1 МРП (393 тенге);
за восстановление поврежденных и утерянных билетов - 0,2 МРП (786 тенге).
Приказ вступит в силу с 6 октября 2025 года.
Использование Интернета в общественных местах
Для того чтобы подключиться к интернету в пункте общественного доступа, пользователь авторизуется путем ввода телефона в поле "Логин" специальной формы и запрашивает одноразовый пароль. Либо пользователю необходимо авторизоваться на веб-портале электронного правительства посредством использования электронной цифровой подписи.
Оператор связи подключает пользователя к Сети одним из следующих способов:
после направления пользователю одноразового пароля в виде SMS-сообщения на абонентский номер, указанный пользователем в поле "Логин";
после авторизации пользователя на веб-портале электронного правительства посредством использования электронной цифровой подписи.
Правила вступят в силу уже 4 октября.
Озвучат итоги конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане
25 сентября было объявлено о старте конкурса, с 25 сентября по 10 октября проходит сбор предложений через приложение eGov Mobile. С 11 по 24 октября проведут анализ поступивших предложений и до конца октября определят лучшее наименование АЭС.
В октябре АНПЗ закроется на плановый ремонт
С 1 по 25 октября Атырауский нефтеперерабатывающий завод будет закрыт на плановый ремонт. В рамках плановых работ проведут технические освидетельствования и экспертизы для оборудования. Кроме того, на различных установках будет произведена замена более 316 тонн катализатора.
Ключевой и наиболее сложной операцией станет замена конусных днищ реакторов установки замедленного коксования, для которой на заводе монтируются два уникальных крана грузоподъемностью 750 тонн каждый. В ходе ППР на реакторах также будет установлена инновационная система предиктивной диагностики для повышения надежности оборудования в будущем", - отметили в КМГ.
С целью поддержания стабильности на внутреннем рынке ГСМ и обеспечения отгрузки нефтепродуктов в период ремонта, заводом принимаются все необходимые меры по формированию достаточных запасов товарной продукции. За восемь месяцев 2025 года были перевыполнены планы по выпуску дизельного топлива (+15%) и авиатоплива (+13%).
Прямой железнодорожный маршрут Алматы - Москва запустят в октябре
С 26 октября текущего года запускаются прямой железнодорожный маршрут Алматы - Москва. Вагоны будут курсировать в составе поезда №7/8 Алматы - Саратов до станции Саратов и далее будут прицеплены к поезду №85/86 Дербент - Москва и проследуют до конечной станции Москва.
Беспересадочные вагоны Алматы - Москва будут курсировать периодичностью через день и состоять из одного купе и одного плацкарта.
Астану с официальным визитом посетит президент Венгрии
1-3 октября Астану с официальным визитом посетит президент Венгрии Тамаш Шуйок.
Программа визита предусматривает проведение переговоров президентов, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Венгрии. Главы государств также примут участие в пленарном заседании международного форума Digital Bridge 2025, сообщает пресс-служба Акорды.
30.09.2025, 22:35 38886
Большие гастроли: Казахстан и Россия укрепляют межкультурное сотрудничество
Программа "Большие гастроли" играет особую роль в межкультурном сотрудничестве двух стран
Фото: depositphotos.com
Алматы. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Россия укрепляют межкультурное сотрудничество с помощью программы "Большие гастроли", в рамках которой в Алматы состоятся гастроли ведущих театральных и балетных коллективов, сообщает пресс-служба Россотрудничества.
Особую роль и миссию в межкультурном сотрудничестве Казахстана и России несет программа "Большие гастроли" - крупномасштабный театральный проект, который с 2014 года реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации и имеет несколько направлений - межрегиональное, федеральное, зарубежное", - отметили в пресс-службе.
В частности, в рамках программы Алматы принимает легендарный балет Игоря Моисеева.
Балет, созданный в 1937 году великим хореографом Игорем Моисеевым, представляет программу "Танцы народов мира" - впервые посетив Казахстан за последние 13 лет", - говорится в сообщении.
Также в начале октября в Алматы состоятся гастроли Московского театра на Трубной.
В трех спектаклях одного из лучших театров Москвы - "Дама с камелиями" по пьесе Дюма, "Час тишины" по пьесе Зеллера и "Толстого нет" по драме О. Погодиной -Кузьминой - заняты настоящие звезды: народные артисты РФ Ирина Алферова, Владимир Шульга, заслуженные артисты РФ Олег Царев, Вадим Колганов, Иван Мамонов, Валерия Ланская и другие", - уточнили в Россотрудничестве.
Кроме того, в октябре Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац в рамках зарубежного направления программы "Большие гастроли" представит в Москве на сцене Российского академического молодежного театра свои блистательные постановки - "Сац" и "Руслан и Людмила".
Эти гастроли в юбилейный год главного детского театра Казахстана, который 7 ноября отметит 80-летие, являются знаковыми: Театр имени Наталии Сац впервые приедет в столицу России, и особенно символично то, что играть актеры будут на сцене театра, который тоже был создан Наталией Сац в 1921 году как Московский театр для детей - будущий РАМТ", - заявили в пресс-службе
В Россотрудничестве напомнили, что в рамках "Больших гастролей" РАМТ посетил Алматы весной нынешнего года.
10 и 11 октября во Дворце школьников Государственный академический театр для детей и юношества имени Наталии Сац представит премьеру музыкально-поэтической драмы "Грамматика любви" по рассказам Ивана Бунина", - говорится в сообщении.
30.09.2025, 10:41 94541
Сколько долгожителей живут в Казахстане
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане насчитывается 448 граждан в возрасте 100 лет и более. Самая пожилая казахстанка живет в области Улытау, она уже отметила 115-й день рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Стоит отметить, что больше всего долгожителей проживает в крупнейшем городе страны Алматы, там насчитывается 58 человек в возрасте 100 лет и старше.
Второе место по численности долгожителей занимает Туркестанская область. В ней проживает 53 человека в возрасте 100 лет и старше.
На третьем месте по численности долгожителей находится Алматинская область, где насчитывается 37 человек в возрасте 100 лет и старше.
В тройку самых пожилых казахстанцев вошли жители области Улытау - 115 лет, Павлодарской области - 113 лет, Жамбылской области - 110 лет.
Напомним, ежегодно во всем мире, в том числе и в Казахстане, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года.
30.09.2025, 08:51 101351
Полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы
Фото: Depositphotos
Алматы. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с проведением футбольного матча между командами "Қайрат" и "Реал" полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы и приняла комплекс мер по обеспечению правопорядка и безопасности граждан, сообщили в пресс-службе полиции.
В пресс-службе отметили, что особое внимание уделено дорожной безопасности. В районе Центрального стадиона возможны временные ограничения движения транспорта.
Департамент полиции города призывает горожан и гостей города заранее ознакомиться со схемой ограничения, корректировать свой маршрут и учитывать изменения в движении.
Напомним, сегодня алматинский "Кайрат" на своем поле сыграет с испанским "Реалом Мадрид" в 21.45 по времени Астаны.
К охране общественного порядка привлечены сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии МВД.
Горожан и гостей города призывают поддерживать команды ярко, но культурно, соблюдать порядок на улицах, стадионе и в транспорте.
Как сообщили в акимате города, для удобства болельщиков запустят бесплатные автобусы. Они будут курсировать от Центрального стадиона до ключевых точек после окончания матча. Всего будет задействовано 60 автобусов, которые будут отправляться до 6 точек:
Центральный стадион - "Алматы Арена" (табличка - А1, место отправления - пр. Абая в западном направлении);
Центральный стадион - Райымбек/Алатау (табличка - А2, место отправления - пр. Абая в западном направлении);
Центральный стадион - ж/д вокзал Алматы-1 (табличка - А3, место отправления - ул. Байтурсынова в северном направлении);
Центральный стадион - мкр. Орбита (табличка - А4, место отправления - ул. Байтурсынова в южном направлении);
Центральный стадион - мкр. Жулдыз (табличка - А5, место отправления - пр. Абая в восточном направлении);
Центральный стадион - Аэропорт (табличка - А6, место отправления - пр. Абая в восточном направлении);
Кроме того, работа метрополитена города будет продлена до 01.00. На станциях "Байконыр" и "Театр им. М. Ауэзова" будет усилен штат сотрудников для безопасного пропуска и качественного обслуживания пассажиров на время проведения матча.
29.09.2025, 19:21 137881
Полиция Алматы сделала заявление в преддверии матча "Кайрат" - "Реал"
Алматы. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинский "Кайрат" сыграет с испанским "Реалом Мадрид" на своем поле 30 сентября в 21.45 по времени Астаны. Полиция города принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности и правопорядка.
К охране общественного порядка привлечены сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии МВД. В связи с проведением матча будет введено частичное ограничение дорожного движения. Просим горожан и гостей города с пониманием отнестись к этим временным мерам и заранее планировать маршруты", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
Горожан и гостей города призывают поддерживать команды ярко, но культурно, соблюдать порядок на улицах, стадионе и в транспорте.
28.09.2025, 18:17 203701
В Астане стартовал отопительный сезон
Подключение всех объектов города будет осуществляться поэтапно
Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с понижением температуры в столице начато подключение жилых домов и социальных объектов к системе центрального отопления, сообщает пресс-служба акимата столицы.
Ранее по заявкам тепло уже подавалось в социальные объекты - школы, детские сады, медицинские учреждения.
Подключение всех объектов города будет осуществляться поэтапно в течение ближайших дней.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов подготовка к отопительному сезону еще не завершена. На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на Уральске, Степногорске, Аягозе и Сатпаеве.
27.09.2025, 17:37 268336
Сильные дожди и похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
Фото: Depositphotosl
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Северный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей части территории Казахстана.
Ожидаются дожди, на юго-востоке страны с грозами, на севере сильные дожди, и понижение температуры воздуха. Лишь на юге, востоке страны погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
На севере Западно-Казахстанской, на севере, востоке Павлодарской, на северо-востоке Атырауской, на юго-востоке Мангистауской, на юге Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Туркестанской, Кызылординской областях, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге Карагандинской, Костанайской областей и области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях ожидается дождь с переходом в снег и заморозки.
В Астане 28 сентября ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. Днем +10-12 °C.
В Алматы переменная облачность, днем +25-27 °C.
В Шымкенте переменная облачность, +29-31 °C.
26.09.2025, 13:40 362266
Джеки Чан приехал в Алматы для поиска локации будущей картины
Фото: Facebook/Jackie Chan
Алматы. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Легенда мирового кинематографа, актер и режиссер Джеки Чан прилетел в Алматы. Об этом герой боевиков сам сообщил на своей странице в Facebook.
Ходили на разведку локации в Алматы. Спасибо за ваше гостеприимство", - написал Джеки Чан.
Визит звезды в страну вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Люди строили догадки, по какому поводу герой боевиков приехал в Казахстан.
В Казахстанской медиакомпании сообщили, что визит Джеки Чана в Алматы имел рабочий характер.
Мы приступили к реализации большого совместного проекта. За время своего прибывания в Алматы актер вместе с нашей командой провел отбор локаций для будущей картины, большая часть съемок которой пройдет в Казахстане", - рассказали в компании.
