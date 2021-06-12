В Алматы, Шымкенте и ряде областей объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента и 11 областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 12 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер восточный, юго-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

12 июня в Алматинской области местами гроза. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Алматы 12 июня утром и днем ожидается гроза.

12 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град.

12 июня в Мангистауской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, северный, днем местами 15-20 метров в секунду.

В связи с прогнозом дождей, местами сильных, 12-13 июня в горах, горных районах Алматинской и Жамбылской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

12 июня днем в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.

12 июня в Карагандинской области ветер восточный, северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

Днем 12 июня в Павлодарской области местами ожидается гроза. Ветер северный, при грозе 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

12 июня в Костанайской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

12 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

12 июня в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-восточный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 12 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

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