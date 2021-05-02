В Алматы установили предельную цену на яйца первой категории

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АЛМАТЫ. 1 МАЯ - Вопрос обеспечения стабильности цен на социально значимые продовольственные товары в Алматы находится на особом контроле, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Чтобы обеспечить городу Алматы продовольственную безопасность и не допустить необоснованного роста цен на социально значимые продтовары, акимат принял ряд мер. Среди них - выдача льготных займов крупным торговым сетям "Магнум" (5,9 млрд тенге) и "Тоймарт" (404 млн тенге) для приобретения и продажи 19 товаров по фиксированным сниженным ценам. Договор с торговой сетью "Тоймарт" пролонгировали до ноября текущего года.

Были выданы оборотные займы, благодаря чему удалось зафиксировать отпускные цены крупных товаропроизводителей. Выданы займы ТОО "ХБК "Аксай" (1 млрд тенге) для поставок хлеба, ТОО "Асыл Meat" (42 млн тенге) и ТОО "Union Products" (250 млн тенге) для поставок говядины (грудинно-лопаточная часть) в магазины классов В и С. Дополнительно акимат прорабатывает вопрос выдачи оборотных займов другим товаропроизводителям.

На семи основных продовольственных рынках города (Зеленый базар, оптовка, Сарыарка, Тастак, Таусамал, Алматы-1, Турксиб) открыты "социальные лавки", где продают 10 наименований основных товаров: картофель, морковь, лук, капуста, сахар, гречка, подсолнечное масло, рис, макароны-рожки и мука. Цены установлены ниже среднерыночных, что создает конкурентную среду среди продавцов. Такой механизм уже показал свою эффективность, поэтому работа этих точек продаж продлена до 30 августа.

В торговых сетях Магнум и Small ведется реализация подсолнечного масла "Жайлау" в объеме 100 тыс. литров по фиксированной цене 385 тенге за литр. Это ниже цен департамента статистики на 43,6% (684 тенге за литр).

В период межсезонья, с ноября 2020 года по май 2021 года, было продано более 14 тыс. тонн овощей (картофель, морковь, лук, капуста) в торговой сети "Магнум". Благодаря тому, что они продавались по ценам ниже среднерыночных, удалось стабилизировать цены на этот овощной ряд в целом по городу. На фоне положительных результатов акимат заключил договор "форвардного" закупа на 2,5 млрд тенге - до 22 тыс. тонн овощей на межсезонье с сентября 2021 по апрель 2022 года, чтобы обеспечивать торговые сети.

Установлена предельная цена на яйца первой категории: по 487 тенге за десяток, до 30 июня текущего года. До 1 марта действовали предельные цены на гречневую крупу (361 тенге за кило) и сахар (254 тенге за кило до 30 марта), что позволило стабилизировать цены в течение 90 дней по каждой позиции.

Вопрос стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в городе Алматы находится на особом контроле. Продолжается ежедневный мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары на основных рынках, торговых сетях, супермаркетах города", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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