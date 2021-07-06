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В Алматы запущен проект по иппотерапии для детей с ограниченными возможностями

05.07.2021 13582
В Алматы запущен проект по иппотерапии для детей с ограниченными возможностями
Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 5 ИЮЛЯ - Ко Дню столицы в Алматы запущен проект по иппотерапии для реабилитации детей с ограниченными возможностями. Проект реализован в рамках инициативы Фонда Первого Президента Нурсултана Назарбаева "Камкорлык" согласно поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева об увеличении количества учреждений для детей-инвалидов аутистического спектра, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в пресс-службе акимата Алматы, до сегодняшнего дня в городе услуги иппотерапии предоставлялись только частными учреждениями на платной основе, что было недоступно для многих горожан. Теперь за счет городского бюджета реабилитацию смогут проходить порядка 100 детей в год.
 
Проект направлен на поддержку и реабилитацию детей с инвалидностью до 18 лет с психоневрологическими заболеваниями, умственной отсталостью, нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе с ДЦП, синдромом Дауна, расстройством аутического спектра, поделились в ведомстве.
 
Метод "Иппотерапия" был впервые формализован в 1992 году в США одновременно с созданием Американской иппотерапевтической ассоциации. Это уникальный и новаторский проект, в рамках которого дети с инвалидностью поддаются успешному лечению на ранних стадиях заболевания. 
 
Отмечается, что проект реализуется Общественным фондом Paralympic Sports Association при поддержке управления социального благосостояния Алматы в рамках государственного социального заказа из средств местного бюджета.
 

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