Астана. 10 февраля. Kazakhstan Today - В Астане, Костанае и Караганде из-за морозов отменили занятия в школах, передает корреспондент агентства.

"10 февраля 2017 года в связи с ухудшением погодных условий занятия для учащихся 1-9 классов первой смены отменяются", - говорится на сайте Управления образования столицы.

По данным портала nv.kz , отдел образования Караганды в связи с низкой температурой воздуха отменил занятия для школьников с 0 по 4 классы первой смены.

В Костанае сегодня по аналогичной причине отменены занятия для всех учащихся первой смены, информирует alau.kz со ссылкой на отдел образования акимата Костаная.

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