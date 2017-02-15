Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Астане насчитали 54 незаконных карьеров общей площадью как 306 футбольных полей, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Как отметили в ведомстве, на протяжении многих лет на окраинах Астаны осуществляется незаконная разработка недр и извлечение из нее полезных ископаемых с использованием их в качестве строительных материалов, передает Kazakhstan Today.

"Еще в 2012 году решением Комиссии по предоставлению права недропользования в административных границах столицы, разработка общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) была запрещена, признана нецелесообразной и противоречащей Генеральному плану развития столицы. Следовательно, любая деятельность по недропользованию на административной территории незаконна", - подчеркнули в прокуратуре.

Вместе с тем, по информации пресс-службы, в столице насчитывается 54 мест незаконной добычи ОПИ (карьеры), общая площадь которых составляет 216 гектаров, и эта площадь равняется 306 футбольным полям, откуда извлечено более 7,4 млн кубометров полезных ископаемых.

В этой связи прокуратурой города Астаны разработан и утвержден проект, целью которого является прекращение незаконной добычи и ликвидирования (рекультивация) мест образования карьеров. В рамках проекта всеми руководителями государственных органов столицы утверждена дорожная карта, определяющая действия каждого органа, проинформировали в пресс-службе.

Также в прокуратуре отметили, что с запуска проекта на территории столицы зарегистрировано 55 фактов незаконной добычи полезных ископаемых, арестовано более 90 единиц спецтехники. По всем материалам проводятся досудебные расследования.

Прокуратура города Астаны призывает общество сообщать в надзорный орган обо всех фактах нарушения природоохранного законодательства по телефонам доверия: 8(7172)712485, 712467, 87018885037 либо по адресу: город Астана, проспект Кабанбай батыра, 31.

Обо всех фактах нарушений природоохранного и экологического законодательства Республики Казахстан можно также сообщать на электронный портал 115.kz и размещать фото-, видеоматериалы в социальной сети Youtube (www.youtube.com/channel/UCCfa40xxR5MORyMOtbjyixw).

По каждому факту будет дана правовая оценка.

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