Астана. 26 января. Kazakhstan Today - В Астане в субботу отменяются занятия первой смены для школьников и студентов 1-2 курса колледжей, передает Kazakhstan Today.

"27.01.2018 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов ПЕРВОЙ смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются", - сообщили в управлении образования Астаны.

Отметим, в субботу по прогнозу в Астане ожидается 34-36 градусов мороза ночью и 23-25 градусов - днем.

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