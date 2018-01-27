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В Астане в субботу отменяются занятия первой смены для школьников и студентов 1-2 курса колледжей26.01.2018
  • Фото: altai.kz
Общество  19:29

Астана. 26 января. Kazakhstan Today - В Астане в субботу отменяются занятия первой смены для школьников и студентов 1-2 курса колледжей, передает Kazakhstan Today.

"27.01.2018 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов ПЕРВОЙ смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются", - сообщили в управлении образования Астаны.

Отметим, в субботу по прогнозу в Астане ожидается 34-36 градусов мороза ночью и 23-25 градусов - днем.
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