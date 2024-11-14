В Атырау обнаружены серьезные дефекты на старом мосту: конструкции 40 лет

Части конструкции моста разошлись, и арматура выступила на поверхность дороги

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Атырау. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау на мосту, построенном почти 40 лет назад, появились разрывы на стыках дорожного полотна и образовалась выбоина, сообщает " - В Атырау на мосту, построенном почти 40 лет назад, появились разрывы на стыках дорожного полотна и образовалась выбоина, сообщает " АЖ ".





Кроме того, части конструкции моста разошлись, и арматура выступила на поверхность дороги. Жители обеспокоены тем, что металлические прутья могут повредить колеса автомобилей и привести к ДТП.





Согласно информации городской администрации, на данный момент специалисты городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог выехали на место происшествия и проводят необходимые обследования.





По результатам обследования будет принято решение о проведении ремонтных работ с ограничением или без ограничения дорожного движения, о чем будет сообщено дополнительно", - сообщили в пресс-службе Атырауского акимата.





Мост был открыт в 1985 году, его длина составляет 305 метров, а ширина - 14 метров.