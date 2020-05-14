В ближайшие дни в ряде регионов РК ожидаются ливни, грозы и град

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 14-16 мая, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, а этот период ожидается неустойчивый характер погоды на всей территории республики.

Этому будет способствовать быстрая смена синоптических процессов. Фронтальные разделы, проходящие через Казахстан, принесут в регионы вместе с ливнями и грозами более свежие воздушные массы, и дневная температура понизится от 24-33 до 15-27 тепла. Также местами ожидаются туман, шквал, возможно выпадение града", - сообщает ведомство.

Кроме того, в ряде областей объявлено штормовое предупреждение. В частности, 14 мая в Акмолинской области местами ожидается гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Жамбылской области, в горных и предгорных районах, ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. В Туркестанской области и Шымкенте завтра ожидаются местами сильный дождь, гроза, шквал, град, ветер западный, местами 15-20 метров в секунду. 14 мая в Костанайской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

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