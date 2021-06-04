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В большинстве областей Казахстана ожидаются дожди с грозами

03.06.2021 16579
В большинстве областей Казахстана ожидаются дожди с грозами
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 3 июня 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На большей части республики сохраняется влияние Южного циклона, в связи с чем местами ожидаются дожди с грозами, возможно выпадение града, на западе республики местами сильный дождь. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, на юге, юго-востоке и юго-западе – пыльная буря, на севере республики в ночные и утренние часы местами туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Жамбылской, днем Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области местами град. 
 
В Западно-Казахстанской области, днем в Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается шквал, град, усиление ветра до 15-23 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. 
 
В Туркестанской области в горах ожидается шквал, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. 
 
В Акмолинской, Алматинской, Павлодарской, Карагандинской областях, днем Актюбинской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду, в Атырауской области местами ожидаются шквал, град.
 
В Карагандинской области местами град. 
 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду, местами шквал, град.
 
Днем на большей части Кызылординской, Жамбылской, Мангистауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областей, местами в Алматинской, на юге Актюбинской области ожидается сильная жара.
 
В Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской областях, местами в Атырауской, Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской областях, в отдельных районах Акмолинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 

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