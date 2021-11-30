В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 29 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По-прежнему под влиянием обширного антициклона на большей части республики ожидается погода без осадков, лишь на крайнем западе РК с ложбиной циклона ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега с гололедом. Также по республике ожидаются туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".
В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду.
В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 18-23, порывы 28 метров в секунду.
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На северо-западе и севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере туман.
На юге Туркестанской, на севере Мангистауской и Костанайской, а также на западе и в центре Атырауской областей ожидается туман.