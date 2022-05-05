В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди, на юге, юго-востоке страны - сильные, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На западе, юго-западе, севере, северо-востоке Казахстана под влиянием поля повышенного давления ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, на юге и юго-востоке - град, шквал, на севере и востоке - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
На севере, юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах - усиление ветра до 15-20, временами 25 метров в секунду.
Утром и днем на юге и в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.
На севере, юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 17-22 метров в секунду.
На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На юге Костанайской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Акмолинской области днем на юго-западе ожидается гроза, на юге - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере ожидается туман, на юго-западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На востоке Кызылординской области ожидаются гроза, шквал.
Ночью и утром на востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.
На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, на севере Акмолинской области, в центре Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы синоптики прогнозируют грозу, температура воздуха днем составит +21 - +23 градуса, скорость ветра - 5-10, при грозе 15-20 метров в секунду.
В Нур-Султане - дождь, +16 - +18 градусов, скорость ветра - 7-12, порывы 15 метров в секунду.