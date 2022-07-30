В частных детсадах Нур-Султана выявлено 17 случаев жестокого обращения и необеспечения безопасности детей

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Возбуждено 9 административных дел в отношении работников частных дошкольных организаций за причинение легкого вреда здоровью воспитанников во время учебного и воспитательного процесса", - сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.
Отмечается, самый вопиющий случай был зафиксирован в столичном детском саду "Сати".
В социальных сетях было опубликовано видео, в котором показано, как воспитатели частного инклюзивного развивающего детского сада "Сати" ставят детей в угол и применяют к детям физическую силу. В результате проверок в отношении руководителя детсада составлены протоколы об административном правонарушении, возбуждено уголовное дело. Также было установлено, что дошкольное учреждение функционировало без соответствующего уведомления", - проинформировали в министерстве.
Также детский сад Majorik в Нур-Султане работал без уведомления. В отношении руководства возбуждено административное дело.
Кроме того, факты жестокого обращения с детьми были выявлены и в других дошкольных организациях столицы.
В детском саду "Еркетай" воспитатели заперли ребенка в туалете, в результате чего он получил телесные повреждения. В центре Lily ребенок бил другого ребенка, при этом воспитатель не реагировала на происходящее. В детсаду "Алан" воспитатель избила ребенка, после чего была уволена", - проинформировали в ведомстве.
Также в ТОО "BOTAQAN-2020" были обнаружены укусы на теле близнецов с диагнозом аутизм, в детском саду Baby Boom NurSultan дети получили ожоги руки. По данным министерства, схожие вопиющие инциденты были выявлены и в других детских садах.
Ранее в Минпросвещения РК рассказали о серьезных нарушениях, выявленных в ряде детсадов.