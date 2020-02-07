В четверг на большей части Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 6 февраля. Kazakhstan Today - В четверг, 6 февраля, на большей части Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

Большая часть территории Казахстана будет находиться в ложбине Северо-Западного циклона, в связи с чем ожидаются осадки, лишь в южной половине - погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, в северной и восточной части с метелевыми явлениями", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-25 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ночью ветер местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, в Карагандинской местами, в Актюбинской области, в Мугалжарском районе, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Жамбылской, Кызылординской, ночью и утром в Туркестанской областях местами туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман.

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