В четверг в Казахстане местами ожидаются осадки

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - В четверг, 5 марта, местами в Казахстане ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

Быстрая смена барических образований и связанных с ними фронтальных разделов будут определять погоду на большей части РК, в связи с чем местами ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, на севере с метелью. Лишь на западе, юго-западе и востоке погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду, в Жамбылской области местами туман.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, днем, в районе Жаланашколя усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидается туман, утром и днем местами гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в Северо-Казахстанской области гололед.

В Карагандинской области местами туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, гололед.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами гололед.

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