В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде областей страны, передает Kazakhstan Today.

Днем 18 июля в Акмолинской области местами ожидается гроза, сохраняется ветер восточный, местами 15-20 метров в секунду.

18 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, при грозе 15-20 метров в секунду.

Днем 18 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем 18 июля в Петропавловске ожидается сильная жара, 35 градусов.

18, 19 июля в Жамбылской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Вероятность шторма составляет 90-95 %

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