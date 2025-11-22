В декабре запустят новый поезд "Тальго" по маршруту Алматы - Костанай

В случае раскопки траншеи по улице Дзержинского жители фактически окажутся отрезанными от экстренных служб

Алматы. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Нур Алатау обратились к акиму города Алматы Дархану Сатыбалды с просьбой остановить прокладку канализации жилого комплекса Noble House на улице Дзержинского, которая является единственной дорогой, обеспечивающий доступ к земельным участкам всех садоводств микрорайона, передает корреспондент агентства.





Учитывая высокую сейсмическую активность района - 9 - 10 баллов, узость улицы Дзержинского, плотное расположение инженерных коммуникаций, тип грунта и рельеф местности, выше по улице находится кладбище, жители выражают серьезную обеспокоенность возможным нарушением технических регламентов и санитарных норм. Эти нарушения могут привести к ухудшению экологической обстановки, созданию неблагоприятных условий проживания и угрозе здоровью жителей и их семей", - говорится в обращении к акиму города Алматы.













Кроме того, отмечается, что в случае раскопки траншеи по улице Дзержинского жители фактически окажутся отрезанными от экстренных служб, так как эта дорога является единственным маршрутом выезда.













Отдельную обеспокоенность вызывает рельеф местности: траншея будет проходить в непосредственной близости от мест захоронений. В период дождей и таяния снега по образующимся полостям вдоль траншеи возможно движение продуктов разложения, что приводит к загрязнению почвы рядом с жилыми домами и участками, где жители выращивают овощи и ягоды для личного потребления", - сообщили они.









Также алматинцы отмечают, что работы по прокладке напорной канализации начались в ноябре, накануне зимнего периода.









В случае повреждения существующих инженерных коммуникаций - водопровода и кабельной линии 110 кВ в зимнее время устранение последствий будет затруднено, что может привести к полному отключению воды и электроэнергии", - заявили они.





Кроме того, по словам алматинцев, проект прокладки канализации предполагает проведение трубы вверх по склону, что, по их мнению, противоречит здравому смыслу.





Строительство самого ЖК ведется на территории бывших яблоневых садов, на восстановление которых ранее выделялись значительные бюджетные средства. Также в этой местности на склонах росли дикие тюльпаны и подснежники - краснокнижные растения. Их уничтожение недопустимо, а за сбор или повреждение таких растений предусмотрена административная и уголовная ответственность", - добавили местные жители.





Жители микрорайона Нур Алатау просят:





приостановить работы по прокладке канализации жилого комплекса Noble House вдоль улицы Дзержинского, начатые накануне зимнего сезона, до полного уточнения всех обстоятельств, поскольку они опасаются повреждения водопровода и кабельной линии 110 кВ, что по мнению жителей, может привести к отключению воды и электроэнергии;

обязать ТОО "Tenacity" предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение территориального подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения о сокращении ширины санитарно-защитной полосы по обе стороны от водовода, проходящего вдоль улицы Дзержинского;

организовать комиссию и провести экспертизу объекта строительства напорной канализации вдоль улицы Дзержинского с выдачей экспертного заключения.





С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке





Напомним, жители уже выступали с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского в августе прошлого года.





По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы.





Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.





Также начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.





Как пояснил специалист, Земельный кодекс Республики Казахстан прямо запрещает прокладку инженерных коммуникаций вдоль автомобильной дороги общего пользования, чем и является улица Дзержинского.





Вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today вновь обратились жители микрорайона с жалобой на прокладку канализации. Несмотря на возмущение жителей, работа уже началась. При этом, по словам алматинцев, никаких документов, регламентирующих работы, им предоставлено не было.





Мы находимся в предгорной местности, где под землей много валунов и крупных камней от ранних селевых сходов, в этих условиях практически слепой метод подземной прокладки трубопровода параллельно высоковольтному кабелю ниже его вообще не приемлем. При методе прокола точность позиционирования бура низкая с погрешностью +/- несколько метров, что неминуемо может повлечь повреждения лотков и самого кабеля 110 кВ, а для жителей это может привести к техногенной катастрофе", - заявили алматинцы.





Между тем стоит отметить, что еще в августе президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы.





Интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации. Существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей.





Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений.





29 октября в Алматы на внеочередной XXXVІ сессии маслихата депутаты приняли мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов в предгорье.





Ранее алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.



