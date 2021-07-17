АЛМАТЫ. 16 ИЮЛЯ - В двух районах Алматы ряд потребителей временно отключат от горячей воды, ТОО "Алматинские тепловые сети", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Наурызбайского и Турксибского районов Алматы, будет ограничена в контурах улиц:

- с 19 по 23 июля: Остроумова - Дегдар - Красногорская;

- с 21 июля по 9 августа: Райымбека - Ашимова - Абая - Карьерная;

- с 21 июля по 17 августа: Гете - Майлина - Заславского - Новосибирская, Лавренева - Дунентаева - Соболева - Зимняя, Суюнбая - Бекмаханова;

- с 21 июля по 18 августа: Собинова - Монтажная - Поддубного - Беринга.

Сообщается, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время проведения ремонтных работ в котельных, запланированных в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону, которые необходимы для минимизации рисков в процессах производства теплоэнергии в осенне-зимний период.

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