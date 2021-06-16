В горах близ Алматы опорожнят 8 моренных озёр

АЛМАТЫ. 15 ИЮНЯ - В окрестностях Алматы расположены 45 моренных и ледниковых озер, из которых особо прорывоопасных 12, при этом наибольшую опасность в текущем году представляют 8 озер, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На территории города применяется наиболее эффективный способ борьбы с селями - проведение превентивных работ по опорожнению моренных озер, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.

На текущий год запланированы превентивные работы по опорожнению на 8 озерах в бассейнах рек Аксай, Улкен и Киши Алматы. Все моренные озера находятся на стадии заполнения, на большинстве имеется поверхностный сток, интенсивная абляция ледников не наблюдается, подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время на 8 озерах приступят к работе 90 человек, будут задействованы бульдозеры, планируется проведение работ по расчистке и углублению эвакуационных каналов, установке и монтажу сифонных труб, а также запуск насосных установок. Для этих целей подготовлены 9 единиц насосов повышенной производительности, 2000 метров полиэтиленовых труб, которые были приобретены в 2019 году при поддержке и содействии акимата Алматы", - сообщили в ДЧС.

Для проведения наблюдений за состоянием моренных озер выставлены дополнительно к функционирующим на постоянной основе 9 постам - 12 высокогорных сезонных постов. Итого в селеопасный период будет функционировать 21 пост.

В 2020 году на 7 моренных озерах через сбросные каналы, путем проведения их расчистки и углубления, а также через сифонные трубы было откачано и сброшено 5,2 миллиона кубометров воды.

Селевая обстановка в городе Алматы находится на особом контроле", - сообщили в ДЧС города.

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