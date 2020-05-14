В Караганде наградили участников карантинных мероприятий

Караганда. 13 мая. Kazakhstan Today - В Караганде наградили военнообязанных - участников карантинных мероприятий, передает Kazakhstan Today.

Благодарственные письма были вручены 95 военнообязанным, которые были призваны для участия в карантинных мероприятиях. Среди них были как официально безработные, так и те, кто на время карантина оказался в отпуске. Все призывники в течение месяца были задействованы в качестве дополнительной силы для санитарной обработки городских территорий.

Все призывники получили благодарственные письма от акима Карагандинской области, главы города, командующего войсками Регионального командования "Астана" и Управления по мобилизационной подготовке. Заместитель акима Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поблагодарил всех участников карантинных мероприятий за работу и пожелал им всегда оставаться здоровыми.

Как сообщили в Управлении по мобилизационной подготовке Карагандинской области, все призывники служили по месту своего жительства, то есть в другие регионы не направлялись. Вечером, после трудового дня, всех отпускали ночевать домой.

Их средний возраст - 25-35 лет. Среди них были те, кто временно остался без работы, представители сферы МСБ. Также 17 человек с медобразованием. На спецпризывников распространялись все льготы, которые предусмотрены для военнослужащих. Безработным выплатили по 42 500 от государства, а те, у кого есть работа, получили зарплату в том же размере, как и прежде", - рассказал руководитель управления по мобилизационной подготовке Карагандинской области Жомарт Жилкибаев.

По его словам, призывники обработали дезинфицирующими средствами территорию в 9 миллионов квадратных метров в Караганде и Темиртау.

Военнообязанных обеспечивали трёхразовым питанием, обмундированием, индивидуальными защитными средствами и спецкостюмами, развозили домой после рабочего дня. По окончании всех работ провели ПЦР-тестирование - результаты у всех отрицательные", - отметил Жомарт Жилкибаев.

В акимате отметили, что, несмотря на смягчение карантина в Карагандинской области, дезинфекция общественных мест продолжится. Также местные исполнительные органы вместе с кондоминиумами должны позаботиться об обработке лифтов, дверных ручек в подъездах и оборудования на детских и спортивных дворовых площадках.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства