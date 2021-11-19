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В Казахстане более 16 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность

18.11.2021, 14:33 81217
В Казахстане более 16 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - В Казахстане более 16 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность. Министерство труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливает квоту на привлечение в республику иностранных специалистов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По состоянию на 1 ноября 2021 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 16 059 иностранных граждан", - сообщает пресс-служба Министерства. 

 
Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории: 647 разрешений по первой (руководители и их заместители), 3222 - по второй категории (руководители структурных подразделений). 
 
Основная часть иностранцев, работающих на территории РК, относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 7 746 и 718 человек соответственно. 
 
Также на сезонные работы привлечены 1769 человек, а в рамках корпоративного перевода - 1957 человек.
 
По данным ведомства, в Казахстане насчитывается 1739 работодателей, привлекающих к работе иностранцев.
 
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай - 4068 человек, Турция - 2069 человек, Узбекистан - 1782 человек, Индия -1212 человек, Великобритания - 1047 человек.
 
В Минтруда напомнили, что в целях защиты внутреннего рынка труда ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2021 году ее размер составил 0,31% к рабочей силе, или 29,3 тыс. единиц.
 
 

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В девяти областях объявили штормовое предупреждение

18.11.2021, 21:23 31861
В девяти областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 19 ноября на севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 19 ноября на севере Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный, днем на севере области 15-20 метров в секунду.
 
19-21 ноября на севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, на северо-востоке, юго-западе области и в горных районах 15-20 метров в секунду, 20 ноября на северо-востоке области порывы 25 метров в секунду.
 
Ночью 19 ноября на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается метель. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
19 ноября на севере и в центре Кызылординской области ожидается туман. 
 
Ночью и утром 19 ноября на северо-западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
19 ноября утром и днем на северо-востоке, юге Алматинской области гололед, на юге и востоке области ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
19 ноября на западе, юге, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на западе, юге, северо-востоке области 15-20 метров в секунду.
 
Днем 19 ноября на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем 15-20 метров в секунду, на западе области порывы 23 метра в секунду. 
 

Неревакцинированных медработников не будут допускать к работе с пациентами

18.11.2021, 18:55 54595
Неревакцинированных медработников не будут допускать к работе с пациентами
Фото: УВП города Нур-Султана
АЛМАТЫ. 18 НОЯБРЯ - Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Светлана Султангазиева в ходе брифинга сообщила, что неревакцинированные медики не будут допускаться к работе с пациентами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По ее словам, неревакцинированных медиков к пациентам не будут допускать, их могут переводить в отделы, где они не соприкасаются с пациентами, например, в отдел статистики.
 

У нас есть 42-е постановление главного санитарного врача, в котором говорится о том, что для очной работы привлекаются лица вакцинированные или лица, у которых есть стойкий медотвод или же переболевшие в течение последних трех месяцев. Ревакцинацию должны пройти в первую очередь, согласно постановлению, все медицинские сотрудники", - отметила она.

 
По мнению Султангазиевой, неревакцинированные медсотрудники в случае новой волны инфекции, работая с зараженным пациентом, подвергают риску в первую очередь свое здоровье и свою жизнь.
 

И поэтому я считаю, что каждый сознательный медицинский сотрудник должен получить ревакцинацию", - подчеркнула она.

 
В свою очередь, главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин отметил, что неревакцинированные медработники подвергают риску ослабленных больных в своих отделениях, это может привести к внутрибольничным вспышкам коронавирусной инфекции, заключил Бекшин. 
 
Как сообщалось ранее, 70 алматинцев оштрафованы за нарушение режима самоизоляции, сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.
 

Как развивалась сфера культуры Акмолинской области за годы независимости

18.11.2021, 12:11 109999
Фото: УВП Акмолиской области
КОКШЕТАУ. 18 НОЯБРЯ - За период суверенитета страны учреждения и предприятия культуры региона достигли ряда положительных изменений не только в количественном показателе, но и в многообразии появившихся новых форм, типов организаций и их содержании. В области открыто семь музеев, 123 библиотеки и 107 клубов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметили в управлении культуры, архивов и документации, среди появившихся новых объектов культуры - музеи Малика Габдуллина, Ботай-Бурабай, сельские клубы в ряде сел Есильского и Сандыктауского районов, дом культуры в селе Алаколь Егиндыкольского района, сообщает управление внутренней политики Акмолиской области.
 
За последние три года отремонтировано 85 учреждений культуры. Планируется открытие еще пять объектов и ремонт 23 организаций.
 
В области функционируют более 330 государственных библиотек, выполняющих не только культурные и образовательные функции, но и превратившиеся путем открытия в них мобильных бибилиотек и коворкинг-центров в центры общения, информации и досуга. Такой уровень развития стал возможен при реализации нескольких поэтапных программ, разработанных для развития библиотечной системы области.
 
Действуют 11 музеев, в фондах которых хранятся более 120 000 уникальных музейных экспонатов. Музеи являются центром научно-исследовательской деятельности. В прошлом году по итогам III республиканского онлайн-конкурса "Рухани ќазына" лучшим музеем областного значения признан Акмолинский областной историко-краеведческий музей. 
 
111 коллективов художественной самодеятельности отмечены высоким званием "Народный" и "Образцовый". 
 

За годы Независимости учреждениями культуры проведена работа по интеграции в международное культурное пространство с целью популяризации достижений профессионального и народного творчества. Коллективы Казахского музыкально-драматического театра, областной филармонии им. У. Ыбырая, народные ансамбли танца "Кокшетау", "Шалкыма", народный ансамбль современного танца "Тумар", народный фольклорный ансамбль "Кербез сўлу" и другие являются многократными лауреатами десятков международных конкурсов и фестивалей народного, детского и молодежного творчества, хореографического искусства по всему миру", - рассказали в управлении культуры, архивов и документации.

 
Как добавили в ведомстве, только в этом году обладателями Гран-при международных и республиканских конкурсов и фестивалей стали 49 участников, лауреатами - 147, дипломантами - 65.
 
К слову, в рамках 30-летия Независимости в области проведено более 500 различных мероприятий. В их числе региональный конкурс "Арќаныѕ јн дариясы", выставка "Алты алаштыѕ Жамбылы", региональный театральный фестиваль, республиканский парад искусств "Сјлем, Елорда!", областной конкурс "Биле, жастыќ!", фольклорный фестиваль "Кґнеден жеткен кїмбір" и другие.
 

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