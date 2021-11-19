В Казахстане более 16 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность

По состоянию на 1 ноября 2021 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 16 059 иностранных граждан", - сообщает пресс-служба Министерства.
Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории: 647 разрешений по первой (руководители и их заместители), 3222 - по второй категории (руководители структурных подразделений).
Основная часть иностранцев, работающих на территории РК, относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 7 746 и 718 человек соответственно.
Также на сезонные работы привлечены 1769 человек, а в рамках корпоративного перевода - 1957 человек.
По данным ведомства, в Казахстане насчитывается 1739 работодателей, привлекающих к работе иностранцев.
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай - 4068 человек, Турция - 2069 человек, Узбекистан - 1782 человек, Индия -1212 человек, Великобритания - 1047 человек.
В Минтруда напомнили, что в целях защиты внутреннего рынка труда ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2021 году ее размер составил 0,31% к рабочей силе, или 29,3 тыс. единиц.
Напомним, 17 ноября правительство РК своим постановлением утвердило ставки сбора за выдачу и продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.