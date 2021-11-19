НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - В Казахстане более 16 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность. Министерство труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливает квоту на привлечение в республику иностранных специалистов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По состоянию на 1 ноября 2021 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 16 059 иностранных граждан", - сообщает пресс-служба Министерства.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории: 647 разрешений по первой (руководители и их заместители), 3222 - по второй категории (руководители структурных подразделений).

Основная часть иностранцев, работающих на территории РК, относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 7 746 и 718 человек соответственно.

Также на сезонные работы привлечены 1769 человек, а в рамках корпоративного перевода - 1957 человек.

По данным ведомства, в Казахстане насчитывается 1739 работодателей, привлекающих к работе иностранцев.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай - 4068 человек, Турция - 2069 человек, Узбекистан - 1782 человек, Индия -1212 человек, Великобритания - 1047 человек.

В Минтруда напомнили, что в целях защиты внутреннего рынка труда ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2021 году ее размер составил 0,31% к рабочей силе, или 29,3 тыс. единиц.