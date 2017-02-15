Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане число зарегистрированных уголовных правонарушений в январе-декабре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизилось на 6,5%, до 361 689 случаев, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

По данным статкомитета, уровень преступности (уголовных правонарушений на 10 000 населения) в январе - декабре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизился на 8,1% и составил 203. В январе - декабре 2016 года зарегистрировано 361 689 уголовных правонарушений (в январе - декабре 2015 года - 386 718), передает Kazakhstan Today.

По расследованным в отчетном периоде уголовным правонарушениям в целом по республике установленная сумма материального ущерба составила 382506,5 млн тенге, из них на уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности приходится - 64,4%, против собственности - 30,7%.

Правоохранительными органами республики выявлено 117 743 лиц, совершивших уголовные правонарушения (на 8,6% больше, чем в соответствующем периоде 2015 года), привлечено к уголовной ответственности 43 260 лиц, что на 3% меньше, чем в соответствующем периоде 2015 года. Из числа выявленных лиц, совершивших уголовные правонарушения, 13,5% составляли женщины (в соответствующем периоде 2015 года - 14%), 2,8% - несовершеннолетние (3,1%), 1,6% - выполнявшие государственные функции (1,9%). Удельный вес лиц, ранее совершавших уголовные правонарушения, составил 32,3% (16,3%).

В среднем по Казахстану каждый седьмой, совершивший уголовное правонарушение, находился в состоянии алкогольного опьянения, почти каждый седьмой - в составе группы. Большую часть всех выявленных лиц, совершивших уголовные правонарушения, составили безработные - 83,3% (в январе - декабре 2015 года - 81%), отметили в статведомстве.

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