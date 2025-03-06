В Казахстане до 80% воды с каналов уходит на теневой рынок  

По словам авторов, в ПДП Алматы, принятом в 2024 году, имеющееся здание детского дома отсутствует

Фото: almobl_akimat

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Алматы. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с планами по переселению и закрытию областного детского дома, расположенного в микрорайоне Баганашил, общественность, жители Алматы и сообщество "Спасем Алматы" обратились с открытым - В связи с планами по переселению и закрытию областного детского дома, расположенного в микрорайоне Баганашил, общественность, жители Алматы и сообщество "Спасем Алматы" обратились с открытым обращением к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой сохранить детский дом.





В марте 2025 года стало известно о принудительном выселении и закрытии "Алматинского областного детского дома №1, расположенного в элитном предгорном районе, в микрорайоне Баганашил (...) Чиновники Алматинской области подчинившись предложению застройщиков-девелоперов, решили перенести детское социальное учреждение из экологически чистого района города Алматы в бывший поселок Заречное, находящийся в 20 км от города Конаева. Где расположено несколько исправительных учреждений, а также имеются неблагоприятные условия, бушует ветер, бураны и пыль, зимой очень холодно, а летом зной. С согласия акимата области девелоперами возводится здание в поселке Заречное, куда и хотят пересилить детское учреждение из Алматы. Тем временем здания еще существующего детского дома собираются снести, передав территорию под строительство элитного жилья. На днях вырублены почти все имеющиеся деревья 150 штук, вероятно для расчистки территории под будущую элитную застройку. В кадастре ЕГРН земля детского дома уже указана как частная", - говорится в обращении.





Общественники обратили внимание, что чиновники области заявляют об аварийности зданий детского дома, но при этом не предоставляют техническое заключение, кроме того, официально тендер на обследование зданий акиматом не проводился.





Общественность, алматинцы и бывшие воспитанники убеждены, что "утверждения об аварийности зданий ложны и беспочвенны". По их словам, здания областного детского дома 1962 и 1982 годов постройки не проседают, не имеют трещин, построены из качественных высокопрочных материалов, строго в соответствии сейсмическими нормами и требованиями, под пристальным наблюдением Госнадзора и госконтроля. Также они отметили, что здания детского дома ремонтировались в 2010 году, в 2017 году была разработана ПСД на капитальный ремонт, "но средства по неизвестным причинам не выделены".





Возмутительно, что развязал руки застройщикам акимат города Алматы, приняв новый генплан и ПДП. Согласно чертежам нового проекта детальной планировки, принятого в 2024 году, имеющееся здание областного детского дома якобы не существует на земельном участке на улице Сыргабекова, д.22, вместо него размещен будущий элитный жилой комплекс из 8 домов, а на участке спортивного поля и зеленой зоны детского дома - большое общественное здание (возможно, будущий автосалон). Данный факт подтверждает доводы возмущенной общественности, что выселение областного детского дома связанно с запланированной застройкой его территории", - заявили активисты.





Общественники и жители города просят главу государства запретить передислокацию областного детского дома, сохранив его в городе Алматы на принадлежащей ему территории площадью 2,5 га вместе с детской оздоровительной дачей площадью 7,1 га. Также просят отменить принятые акиматом Алматы ПДП, все незаконные меморандумы и соглашения акимата Алматинской области с застройщиком-девелопером о строительстве и переносе детского дома из города Алматы в бывший поселок Заречный.





Уважаемый президент, мы убедительно просим вас сохранить деятельность данного детского дома как единственного оставшегося в городе и в области, предав ему статус республиканского в форме РГУ. Предлагаем реорганизовать и передать из коммунального управления в республиканское ведение Министерства просвещения, обеспечив соответствующие финансирование и дальнейшее функционирование. Кроме того, подчеркиваем, что сохранение данного учреждения, запрет на застройку его земельных участков позволит при наступлении разрушительного землетрясения разместить на его территории палаточный городок для спасения населения Алматы", - заключили активисты.





Напомним, недавно стало известно , что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируютпереселить в новый дом, который строится близ Конаева.





В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.





Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.





Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.





По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.





Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.





Между тем в управлении образования опровергли распространяемые в Сети слухи о продаже земельного участка аффилированным лицам.





Вчера детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, останутся в этом же здании.





Общественник и глава общественного фонда "Диабетический родительский комитет" Руслан Закиев убежден , что акимат Алматинской области не отказался от идеи окончательно закрыть областной детский дом № 1 в Баганашиле, а лишь на время отложил переселение воспитанников.





Позже юрист Анна Чернова в своем аккаунте в Instagram написала , что многих волнует вырубка деревьев и куда пропали ели, которые, по словам очевидцев, бережно упаковали и вывезли. Были ли получены разрешения, направлялись ли заявления на эти разрешения и т.д.





Она подчеркнула, что деревья являются госсобственностью. Поэтому, по мнению Анны Черновой, тут необходимо обязательно вмешаться и антикоррупционной службе.





Стоит отметить, что история с изъятием земель детдома, который расположен в элитном районе города, началась еще в начале 2000-х годов, когда развернулось масштабное коммерческое строительство, в том числе точечная застройка, уплотнение, вырубка зеленых насаждений, снос домов и даже детских учреждений, включая знаменитый алмаатинский Дворец пионеров





Детский дом в селе Баганашыл действительно построен в далеком 1941 году. В 1958-м соседний колхоз выделил детдому земельные наделы под садово-огородные нужды. В 1993 году учреждение, которое по территориальности отошло к Карасайскому району, получило новый государственный акт на 9 гектаров земли для ведения подсобного хозяйства. По поручению тогдашнего акима Алматинской области Шалбая Кулмаханова у сирот изъяли 3 гектара земли "для государственных нужд". Однако на отобранном участке детские сады, школы и больницы так и не появились", - рассказал изданию "Время" старший помощник прокурора Алматинской области по применению законодательства о несовершеннолетних Айдын Ускенбаев.





В 2007 году "Алматыжер" намеревался изъять часть земельного участка детдома № 1, на котором находится подсобное хозяйство. На этом участке дети учатся выращивать овощи и деревья, работать на тракторе. Тогда на защиту детского дома встали министры и депутаты.





Депутат мажилиса Алихан Байменов высказал мнение, что в данной ситуации возможно лоббирование чьих-то личных интересов. "Я вполне допускаю, что может быть корыстный интерес, особенно с учетом цен на землю", - сказал он.





Когда речь идет о детском доме, должно быть особо бережное отношение. Но мы видим, что вопрос выделения земельных участков становится уже в Алматы большим бизнесом. У меня складывается ощущение, что все чиновники полностью ощущают себя временщиками и у них один принцип: пока сидим - набивать карманы за счет выделения земельных участков", - считает Байменов.



